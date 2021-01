Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 18 al 22 gennaio 2021: L'addio definitivo di Alex!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le le Puntate della Soap, in onda questa settimana dal 18 al 22 gennaio 2021.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 18 al 22 gennaio 2021

Puntata in onda Lunedì 18 gennaio 2021

Filippo vuole tentare la fuga, ma Leonardo potrebbe compromettere la riuscita del suo piano. Cerruti affronta Sarti con grande determinazione, ma ottiene risultati decisamente opposti a quelli immaginati. La linea editoriale della radio in cui lavora Michele potrebbe subire dei cambiamenti imprevisti.

Puntata in onda Martedì 19 gennaio 2021

Dopo una nottata rocambolesca, Filippo riesce finalmente a tornare a casa, ma le cose per Leonardo non vanno altrettanto bene. Il ritorno di Chiara sembra causare un piccolo terremoto in radio, ma Silvia continua a essere ottimista sul futuro lavorativo di Michele. Cerruti decide di affrontare Sarti, ma la situazione prende una piega inaspettata.

Puntata in onda Mercoledì 20 gennaio 2021

La notte prima di volare in Spagna per partecipare alla realizzazione di un film d'animazione, Alex prende una clamorosa decisione. Rassicurati dai progressi clinici di Leonardo, Serena e Filippo decidono di contattare i genitori del ragazzo. Mentre Niko chiede aiuto ai familiari per arginare l'invadenza di Renato, Angela riceve un'importante notizia che potrebbe rivoluzionare il suo immediato futuro.

Puntata in onda Giovedì 21 gennaio 2021

Michele comincia a realizzare che la collaborazione con Chiara non sarà affatto facile, Silvia prova a distrarlo dai suoi problemi ma non sa che sta per incontrare qualcuno che proprio non si aspettava. Ferri sembra voler dare sempre più spazio a Lara. Filippo, intanto, non può fare a meno di provare pena per Leonardo che sembra ormai rimasto solo. Dopo essere stato lasciato da Alex, Vittorio sembra deciso a non arrendersi: riuscirà a farle cambiare idea? Niko deve liberarsi del suo nuovo e "invadente" assistente.

Puntata in onda Venerdì 22 gennaio 2021

Mentre seguono il presunto aggressore, Michele convince Silvia a rivolgersi alla Polizia: riusciranno ad identificare l'uomo? Alle prese con la sua crisi sentimentale, Vittorio deve anche far fronte alle richieste lavorative di Chiara, che potrebbero stravolgere gli attuali assetti della radio. Ilaria vuole tornare a far parte della vita di Rossella chiedendole scusa e di poter tornare ad essere amiche.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.