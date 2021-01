Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 18 al 22 gennaio 2021: Alex dice Addio a Vittorio e a Napoli

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 18 al 22 gennaio 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Puntata in onda Lunedì 18 gennaio 2021

Filippo vuole tentare la fuga, ma Leonardo potrebbe compromettere la riuscita del suo piano. Cerruti affronta Sarti con grande determinazione, ma ottiene risultati decisamente opposti a quelli immaginati. La linea editoriale della radio in cui lavora Michele potrebbe subire dei cambiamenti imprevisti.

Puntata in onda Martedì 19 gennaio 2021

Dopo una nottata rocambolesca, Filippo riesce finalmente a tornare a casa, ma le cose per Leonardo non vanno altrettanto bene. Il ritorno di Chiara sembra causare un piccolo terremoto in radio, ma Silvia continua a essere ottimista sul futuro lavorativo di Michele. Cerruti decide di affrontare Sarti, ma la situazione prende una piega inaspettata.

Puntata in onda Mercoledì 20 gennaio 2021

La notte prima di volare in Spagna per partecipare alla realizzazione di un film d'animazione, Alex prende una clamorosa decisione. Rassicurati dai progressi clinici di Leonardo, Serena e Filippo decidono di contattare i genitori del ragazzo. Mentre Niko chiede aiuto ai familiari per arginare l'invadenza di Renato, Angela riceve un'importante notizia che potrebbe rivoluzionare il suo immediato futuro.

Puntata in onda Giovedì 21 gennaio 2021

Michele comprende che lavorare al fianco di Chiara sarà più arduo del previsto, ma Silvia proverà a distrarlo. Purtroppo i risultati non saranno quelli sperati dalla donna. Roberto capisce finalmente di dover dare più spazio a Lara mentre Filippo inizia a provare compassione per Leonardo, rimasto completamente solo. Nonostante la rottura con Alex, Vittorio sembra non volersi arrendere. Niko prende drastici provvedimenti per liberarsi di Renato.

Puntata in onda Venerdì 22 gennaio 2021

Sulle tracce del suo presunto aggressore, Michele convince Silvia a rivolgersi alla polizia. Vittorio, già disperato per Alex, si trova a dover fronteggiare anche le pretese di Chiara, che rischia si sconvolgere gli equilibri della radio. Nel frattempo Ilaria è decisa a riavvicinarsi a Rossella e, dopo averle chiesto scusa, spera di tornare nuovamente ad essere sua amica.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.