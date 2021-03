Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 15 al 19 marzo 2021: Rossella scopre il tradimento di Patrizio!

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 15 al 19 marzo 2021

Puntata in onda Lunedì 15 marzo 2021

L'imprevisto ritorno di Michele spinge Silvia a un importante e difficile confronto. Patrizio è sempre più tormentato, Alberto cerca di ricomporre il suo rapporto con Clara. Franco si accinge a cominciare il suo nuovo incarico ai Cantieri. Sotto lo sguardo incredulo di Guido, Cotugno comincia a dare lezioni di Bon Ton a un poco ricettivo Cerruti.

Puntata in onda Martedì 16 marzo 2021

Mentre discute con Clara, Patrizio non si accorge che qualcuno sta per scoprire la loro relazione. L'arrivo di Franco ai cantieri di Ferri scatena subbuglio tra gli operai. Bice è invece sempre più determinata a preparare qualcosa di spettacolare per sbalordire i fratelli Sarti.

Puntata in onda Mercoledì 17 marzo 2021

Mentre Ilaria riceve un'opportunità d'oro per separare Patrizio e Rossella, Silvia è intenzionata a riconquistare la stima di Michele. Salvatore invece, già in ansia per la cena con i fratelli Sarti, va nel panico quando scopre la decisione presa da Bice.

Puntata in onda Giovedì 18 marzo 2021

Niko e Susanna sembrano essere sulla strada della riconciliazione, poi la giovane riceve una proposta inaspettata. Intanto Rossella, scoperto il tradimento di Patrizio da Ilaria, decide di parlare a quattrocchi con il Giordano. Nel frattempo la piccola Irene pianifica una sorpresa speciale per Filippo in occasione della festa del papà.

Puntata in onda Venerdì 19 marzo 2021

Rossella è a pezzi e quanto accaduto con Patrizio rischia di ripercuotersi sulla stesura della tesi. Intanto, mentre Irene, Bianca e Jimmy si divertono facendo una caccia al tesoro per la festa del papà, Filippo riceve una piacevole sorpresa!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.