Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 15 al 19 febbraio 2021: Clara sconvolta dall'inaspettata proposta di Alberto!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le le Puntate della Soap, in onda questa settimana dal 15 al 19 febbraio 2021.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 15 al 19 febbraio 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 15 al 19 febbraio 2021

Puntata in onda Lunedì 15 febbraio 2021

Dopo essere stato visto in compagnia di Barbara, Alberto comincia a temere che qualcuno possa metterlo in difficoltà con Clara. Patrizio e Vittorio, esasperati dalle schitarrate di Samuel, decidono di passare al contrattacco. Bice interviene a modo suo nella crisi tra Sasà e Bruno.

Puntata in onda Martedì 16 febbraio 2021

Sconvolta da quello che ha scoperto tra Alberto e Barbara, Clara si ribella alle nuove bugie del compagno ma questi saprà sorprenderla con una proposta inaspettata. Prima riunione tra Diego e Don Giuseppe nel laboratorio presepiale con la supervisione di Ornella e Raffaele: come andrà a finire? Vittima di uno scherzo di Vittorio e Patrizio, Samuel farà una sorprendente scoperta nel suo appartamento.

Puntata in onda Mercoledì 17 febbraio 2021

Il nuovo modo di Chiara di gestire la radio fa sentire Michele come un pesce fuor d'acqua. Intanto, mentre Giulia scopre le bugie di Thea, Clara è alle prese con l'inaspettata proposta di Alberto. Che tra i due torni finalmente la pace?

Puntata in onda Giovedì 18 febbraio 2021

Mentre Giulia ascolta la confessione di Thea su come ha mentito per proteggere il fratello Emil, ai Cantieri avviene un incidente che metterà Roberto in crisi. Nel frattempo Bianca sembra aver scoperto una spasmodica passione per l'ecologia, che creerà non pochi problemi a Franco e Renato.

Puntata in onda Venerdì 19 febbraio 2021

Emil è stato arrestato. A Thea non resta che supplicare Niko di aiutare il fratello mentre Chiara fa una proposta inaspettata a Michele, che porterà lo speaker a prendere una decisione molto importante. Nel frattempo Bianca, paladina dell'ecologia, tormenta Renato con la raccolta differenziata. Franco invece, accortosi dell'evasività di Nunzio, cerca di farlo aprire.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.