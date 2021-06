Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 14 al 18 giugno 2021: Roberto contro Marina per amore di Lara!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 14 al 18 giugno 2021.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 14 al 18 giugno 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 14 al 18 giugno 2021

Puntata in onda Lunedì 14 giugno 2021

Scoperto il doppio gioco di Lara, Pietro sta per mettere in atto un gesto estremo. Serena e Filippo sapranno finalmente il sesso del figlio che aspettano. Silvia è sempre più sensibile alle attenzioni di Giancarlo.

Puntata in onda Martedì 15 giugno 2021

Mentre Pietro è sempre più fuori controllo e Roberto intuisce che il silenzio di Lara è sospetto, la donna trascorrerà una notte molto difficile che però porterà a esiti sorprendenti. Mariella è sempre più insoddisfatta del suo rapporto con Guido. Speranza si convincerà a dare una possibilità al povero Samuel.

Puntata in onda Mercoledì 16 giugno 2021

Roberto cercherà di far ricredere Marina sul conto di Lara e il cerchio sembra finalmente stringersi attorno ad Abbate, ma i colpi di scena e le rivelazioni a sorpresa non sono affatto finiti. Proiettato in un futuro prossimo più consono ai propri desideri e al proprio orgoglio, Alberto vivrà dei momenti di forte tensione al Palazzo e dovrà fare dolorosamente i conti con la deludente realtà dei fatti.

Puntata in onda Giovedì 17 giugno 2021

Lara chiede a Roberto di consegnargli al più presto il computer con all'interno le prove per ricattare Men’kov, ma Marina ancora non riesce a fidarsi della donna. Nel frattempo Clara lascia Federico a Speranza, mentre Alberto è ormai al capolinea della sua vita. Intanto, la folle faida tra Raffaele e il drone di Renato si arricchisce di una nuova arma.

Episodio in onda Venerdì 18 giugno 2021

Nonostante il doppio gioco di Lara sia stato rivelato da Marina, la Martinelli è in realtà più ostinata di quel che sembra e non si arrende al cercare di portare Roberto dalla sua parte. Dopo l'ennesimo confronto con Alberto, Clara arriva a una nuova consapevolezza, mentre Raffaele mette in atto il suo piano per sfuggire al drone di Renato.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.