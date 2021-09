Un Posto al Sole Anticipazioni dal 13 al 17 settembre 2021: Renato sospettato dell'aggressione a Susanna

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 13 al 17 settembre 2021.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 13 al 17 settembre 2021

Doppia Puntata in onda Lunedì 13 settembre 2021

Serena e Filippo stanno attraversando una crisi di un'intensità mai vista prima, soprattutto dopo la decisione del Sartori di riprendere Viviana a lavorare con lui. Nel frattempo, sembra certo che l'aggressore di Susanna sia un abitante di Palazzo Palladini. Intanto il piccolo Lollo finirà involontariamente per mettere Guido nei guai con Alberto Palladini.

Diviso tra l'attrazione che prova per Viviana e il desiderio di ritornare a provare l'amore di un tempo per Serena, Filippo cerca di trovare un equilibrio emotivo. La famiglia si stringe protettiva attorno a Renato che appare sempre più fragile.

Puntata in onda Martedì 14 settembre 2021

Mentre la polizia sospetta sempre più di lui, familiari e amici si stringono intorno a Renato, che dovrà decidere, insieme a Niko, da chi farsi difendere. Ma qualcuno di molto vicino a Susanna comincia a dubitare della sua innocenza. In seduta col suo terapeuta, Filippo spiega la sua ritrosia a lasciarsi andare con Serena, mentre Viviana parte per Tenerife. Rossella ha un nuovo incontro casuale con Riccardo.

Puntata in onda Mercoledì 15 settembre 2021

Contrariato dal divieto di far visita a Susanna in ospedale, Niko vorrebbe confrontarsi con Adele che, intanto, deve fronteggiare l'insistente pressing di un altro uomo. La vicinanza sul lavoro con l'affascinante Riccardo metterà Rossella a dura prova sia sul piano professionale che su quello personale.

Puntata in onda Giovedì 16 settembre 2021

Fabrizio sta passando un momento molto difficile e fa fatica a contenere la sua rabbia a causa dell'attacco diffamatorio mediale contro lui e la sua azienda. Nel frattempo, Adele si sente in colpa per i suoi dubbi e decide di confrontarsi con Giulia. Silvia, invece, sembra non riuscire ancora a decidersi tra Michele e Giancarlo.

Episodi in onda Venerdì 17 settembre 2021

Mentre Renato si prepara al suo interrogatorio con l'ispettore Torre, Giulia cerca di allontanare Manlio da Adele per timore della sua influenza sull'amica. Intanto, mentre Niko sta per ottenere importanti notizie riguardo Susanna, Silvia chiede ancora una volta consiglio a Mariella nella speranza di fare chiarezza nel suo cuore. Marina invece si trova per la prima volta a fare i conti con un lato spaventoso di Fabrizio.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.