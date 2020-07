Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2020: Eugenio in pericolo!

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole torna con le Puntate Inedite. Ecco Anticipazioni e Trame della Soap per le Puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 luglio 2020.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 13 al 17 luglio su Canale 5 sempre a partire dalle 20.45. Prima di scoprire cosa accadrà vi invitiamo a leggere la news dopo il link, così da rinfrescarvi la memoria su: Dove eravamo rimasti...

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 13 al 17 luglio 2020

Puntata in onda Lunedì 13 luglio 2020

Dopo un'ennesima discussione con Filippo, Serena prenderà una decisione improvvisa destinata a cambiare radicalmente i rapporti tra lei e l'ex marito. Provato da tensioni al Pastificio e ai Cantieri, Fabrizio cerca di ritrovare un po' di serenità con Marina. I Killer di Mariano Tregara colpiscono con spietata determinazione.

Puntata in onda Martedì 14 luglio 2020

Mentre in Viola cresce la preoccupazione per l'incolumità di Eugenio, il boss Tregara sembra deciso ad agire nuovamente. Dopo lo scontro con Filippo, Serena prende una decisione a lungo rimandata.

Puntata in onda Mercoledì 15 luglio 2020

Dopo essersi ritrovato coinvolto insieme a Susanna nell'agguato contro Avella, Eugenio, deciso a sgominare il clan Tregara, riuscirà a fare un importante passo avanti. Alberto, intanto, cercherà ancora una volta di affrancarsi dal pericoloso boss. Serena sembra davvero decisa a voltare pagina e a vivere la storia con Leonardo.

Episodio in onda Giovedì 16 luglio 2020

Continua il blitz della polizia contro il clan Tregara, ma il boss cerca di sottrarsi alla cattura. Rientrati dal viaggio in Sicilia, Serena e Leonardo sembrano inaugurare una nuova fase della loro relazione, come reagirà Filippo? Guido e Mariella convocano i testimoni per la decisione finale: chi saranno i prescelti?

Episodio in onda Venerdì 17 luglio 2020

Marina rientra da un viaggio d’affari con Ferri e deve purtroppo affrontare il la gelosia di Fabrizio Rosato. Alberto, anche se sotto pressione per il suo inevitabile legame con Mariano Tregara, rivede Clara. Tra Eugenio e Viola c’è ancora tensione e tutto ciò sembra destinato a durare a lungo…

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.