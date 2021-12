Un Posto al Sole Anticipazioni dal 13 al 17 dicembre 2021: Clara prende una sofferta decisione

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 13 al 17 dicembre 2021

Puntata in onda Lunedì 13 dicembre 2021

Come reagirà Nunzio al terribile segreto che si porta dentro Chiara? Come Rossella, anche Silvia apprende dell'inaspettata proposta di lavoro di Michele. I due ex sembrano riuscire a ritrovare una certa complicità ma Rossella non sopporta quel clima di apparente normalità. Dopo le deludenti lezioni di seduzione con Samuel, Vittorio è pronto a far scattare il piano B.

Puntata in onda Martedì 14 dicembre 2021

Proprio quando Chiara deciderà di ascoltare i consigli di Franco e Nunzio, un evento imprevisto la metterà di nuovo in crisi. Esasperato dall'ennesima ingerenza di Alberto, Patrizio rivelerà al padre i propri progetti per l'immediato futuro ma lui non la prenderà bene. Nonostante Samuel sia scettico, Vittorio porterà avanti il suo piano con Speranza.

Puntata in onda Mercoledì 15 dicembre 2021

Patrizio è sempre più deciso ad andare a vivere con Clara e Federico, ma i contrasti tra lui e i genitori accendono le insicurezze della ragazza. Le cose sembrano mettersi meglio per Chiara che può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Nunzio, intanto, prende una decisione che Franco non si aspettava.

Puntata in onda Giovedì 16 dicembre 2021

Dopo aver litigato con Alberto riguardo alla decisione di andare a vivere con Patrizio, Clara si ritrova ad avere un confronto con Ornella che sembra metterla in seria difficoltà. Michele sembra intenzionato a rifiutare il lavoro a Milano, ma Rossella intuisce che dietro questa scelta potrebbe esserci lei. Intanto prende il via la strategia di Vittorio di essere appiccicoso con Speranza.

Episodi in onda Venerdì 17 dicembre 2021

Clara prenderà una difficile decisione riguardo la sua relazione con Patrizio dopo aver avuto un confronto con Ornella. Rossella tenta di convincere Michele a partire per Milano e poco dopo anche la ragazza riceverà un inaspettato invito. Vittorio procede con il suo piano per allontanare Speranza e spingerla tra le braccia di Samuel, ma la giovane inizierà ad avere dei sospetti.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.