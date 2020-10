Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 12 al 16 ottobre 2020: Leonardo affronta Filippo: "Sono il padre del bambino di Serena1"

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le le Puntate della Soap, in onda dal 12 al 16 ottobre 2020.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 12 al 16 ottobre 2020 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 12 al 16 ottobre 2020

Puntata in onda Lunedì 12 ottobre 2020

Serena vorrebbe parlare con Filippo, ma un evento imprevisto sconvolgerà i suoi piani. Silvia riceve una telefonata da Arianna che la mette al corrente dei suoi progetti per il futuro. Dopo il confronto con Marina, Roberto reagisce alla sua maniera.

Puntata in onda Martedì 13 ottobre 2020

Filippo decide di accompagnare Serena in ospedale, Leonardo apprende che la ragazza si è sentita male e si precipita. Dopo il teso confronto, Marina e Fabrizio si riavvicinano, mentre tra Roberto e Lara è in atto un sottile gioco di seduzione reciproca. Silvia osserva l'interazione tra Rossella e Ilaria, la compagna di studi, e si preoccupa che la figlia subisca troppo i ritmi di studio imposti dall'amica.

Puntata in onda Mercoledì14 ottobre 2020

L'ostinazione di Giulia nel tenere vivi i falsi profili sui social sembra finalmente sortire un risultato positivo. Leonardo rivendica con forza il proprio ruolo di padre del bambino che Serena porta in grembo, mentre Filippo è costretto a farsi da parte. Bice e Mariella si preparano a una mattinata di shopping selvaggio, ma Guido rischia di scombinare i loro programmi.

Puntata in onda Giovedì 15 ottobre 2020

Serena deve fare i conti con momento delicato della sua gravidanza, nel frattempo Leonardo tenta di farsi strada nella sua vita. Giulia chiede il supporto di Ornella e organizza un piano per incastrare Marco Modica.

Puntata in onda Venerdì 16 ottobre 2020

Niko e Susanna sembrano ritrovare serenità sul lavoro, segno di un possibile riavvicinamento. Filippo è in ansia per il confronto con Leonardo e per gli avvertimenti del padre. Una visita guidata di Viola si trasforma nell'occasione per un fortunato incontro con qualcuno di molto noto…

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.