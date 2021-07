Un Posto al Sole Anticipazioni dal 12 al 16 luglio 2021: Filippo rientra a casa ma accade l'impensabile!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 12 al 16 luglio 2021.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 12 al 16 luglio 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 12 al 16 luglio 2021

Puntata in onda Lunedì 12 luglio 2021

Il tentativo di Serena di sbloccare la memoria di Filippo non sembra sortire l'effetto desiderato. Si avvicina il giorno della laurea per Rossella: lei è decisa a non festeggiare il lieto evento, ma qualcun altro non la pensa alla stessa maniera. Bianca chiede scusa al cuginetto per averlo preso in giro ma Jimmy continua a essere sempre più inquieto.

Puntata in onda Martedì 13 luglio 2021

Marina, sempre più risoluta nel lavoro, proverà a offrire un po' di conforto a Roberto, ma la cosa potrebbe avere delle conseguenze inaspettate. Mentre Ornella cerca un modo per aiutare Filippo a recuperare la memoria, Ferri disapprova quel procedere per tentativi.

Puntata in onda Mercoledì 14 luglio 2021

Durante la festa per la laurea di Rossella, si crea la giusta atmosfera per un riavvicinamento tra Michele e Silvia. Riuscirà la coppia a ritrovare l'armonia perduta? Intanto, Serena ha organizzato meticolosamente il rientro a casa di Filippo, così da evitare ulteriori traumi al Sartori. Le cose però non andranno come sperato.

Puntata in onda Giovedì 15 luglio 2021

Il rientro a casa di Filippo si è rivelato un disastro: il Sartori ha infatti scoperto di avere una figlia e questo lo ha fatto entrare in crisi. Serena, presa dalla disperazione, fa una scelta molto importante. Nel frattempo, il piccolo Jimmy ha due problemi da risolvere: uno è la calzamaglia per la lezione di danza e l'altro è la terribile Brenda Esposito. Patrizio, invece, decide di non voler più nascondere la sua relazione con Clara.

Episodio in onda Venerdì 16 luglio 2021

Mentre l'ennesimo tentativo di Serena di far tornare la memoria a Filippo si rivela infruttuoso, Franco cerca di spiegare a Jimmy come affrontare i bulli. Intanto, Raffaele spinge Patrizio a riflettere su quello che prova per Clara, mentre Samuel si prepara a riconsegnare la casa al suo legittimo proprietario: Alberto Palladini.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.