Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 12 al 16 aprile 2021: Speranza seduce Vittorio e...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 12 al 16 aprile 2021.

Scopriamo le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 12 al 16 aprile 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 12 al 16 aprile 2021

Puntata in onda Lunedì 12 aprile 2021

Franco indaga su Ernesto Gargiulo, pensando possa essere lui il responsabile dei sabotaggi ai Cantieri. Il progressivo riavvicinamento tra Michele e Silvia potrebbe subire una piccola battuta d'arresto. Guido si rende conto che la "piccola" nipote di Mariella potrebbe trasformarsi in una presenza molto difficile da gestire a causa della sua involontaria sensualità.

Puntata in onda Martedì 13 aprile 2021

Franco, sempre più convinto della colpevolezza di Ernesto, cercherà l'appoggio di qualcuno che lo aiuti a farlo confessare. Ferri si troverà inconsapevolmente faccia a faccia con l'uomo che ha orchestrato i sabotaggi ai Cantieri. La candida Speranza porterà scompiglio sia nella vita di Vittorio sia in quella di Samuel. L'ennesima frecciatina di Renato sarà particolarmente dolorosa per Raffaele, ma Ornella troverà modo di rendergli pan per focaccia.

Puntata in onda Mercoledì 14 aprile 2021

Dopo l'incontro con Pietro Abbate, i sospetti di Roberto si intensificano. Nel frattempo, Clara cerca con grande difficoltà di reprimere i sentimenti che ancora nutre per Aberto mentre Rossella ha l'ennesima prova di quanto Patrizio sia preso da Clara. Ignara di quanto stia sconvolgendo le vite di Samuel e Vittorio, Speranza confessa loro di nascondere un torbido segreto.

Puntata in onda Giovedì 15 aprile 2021

Serena è nervosa a causa di una particolare richiesta di sua madre, che rischia di compromettere il suo già precario equilibrio. Intanto Roberto continua le sue ricerche sul conto di Pietro Abbate mentre Rossella, col cuore spezzato, si allontana da Patrizio prendendo una decisione da cui rischia di non poter tornare indietro.

Puntata in onda Venerdì 16 aprile 2021

Alberto tenta di riavvicinarsi a Clara, ma la costante presenza di Barbara gli rende le cose difficili. Serena, invece è sempre più convinta di rinunciare al suo viaggio a Berlino ma Filippo cerca di farla tornare sui suoi passi. Nel frattempo Rossella continua a volersi allontanare da Patrizio e Vittorio cerca di fare lo stesso con Speranza. Guido invece si ritroverà a passare il pomeriggio insieme alla ragazza. Jimmy sta per scoprire l'imminente partenza di Irene per Berlino.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.