Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 10 al 14 maggio 2021: I Cantieri sono finiti! Roberto vicino alla rovina

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 10 al 14 maggio 2021.

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 10 al 14 maggio 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 10 al 14 maggio 2021

Puntata in onda Lunedì 10 maggio 2021

Licenziato da Barbara e sotto pressione per gli alimenti non versati a Clara, Alberto tenta di riottenere il proprio impiego. Dopo il confronto con Iodice, Franco vorrebbe riprendere a sorvegliare Pietro Abbate. Mariella e Guido cercano di fare in modo che Bice e Cerruti si riappacifichino.

Puntata in onda Martedì 11 maggio 2021

Mentre una fuga di notizie fa emergere i veri piani di Ferri per i ''Cantieri'', Franco prosegue le sue intercettazioni scoprendo delle informazioni molto interessanti. Mentre Clara cerca di ricostruire la sua vita senza di lui, Alberto cade in un baratro profondo. L'inaspettata riunione tra Cerruti e Sarti porterà un nuovo elemento di scompiglio in casa Giordano.

Puntata in onda Mercoledì 12 maggio 2021

Franco pensa di aver trovato una pista sicura sugli assassini di Ernesto. Il Boschi vorrebbe fare giustizia, ma subisce le pressioni di Roberto, interessato solo a portare a termine l'affare con Pietro Abbate. Nel frattempo, Michele ha ancora difficoltà a ritrovare il suo equilibrio, mentre Silvia continua a ricevere le attenzioni del cliente della caffetteria.

Puntata in onda Giovedì 13 maggio 2021

L'affare saltato della vendita dei Cantieri complica le vite di Roberto e Pietro, costretto - quest'ultimo - ad affrontare il suo socio misterioso e Biagio. Intanto, Franco rischia di mettersi nei guai a causa delle sue indagini. Giulia cerca di capire perché Bianca, dopo essere tornata da Berlino, si comporta male con Irene, mentre Michele accetta riluttante di fare il corso online. Intanto Silvia, triste per come stanno andando le cose con il compagno, decide di confidarsi con Ornella.

Puntata in onda Venerdì 14 maggio 2021

Roberto, in pieno declino, è sempre più vicino alla rovina, mentre Pietro sembra avere un nuovo piano in mente. Nel frattempo, Franco segue la sua pista e si mette alla ricerca di Starace. Renato invece, preoccupato per Niko e la sua instabile situazione sentimentale, cerca di spingere l'avvocato a riprendersi.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.