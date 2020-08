Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 10 al 14 agosto: Alberto ricatta Eugenio!

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole torna con le Puntate Inedite. Ecco Anticipazioni e Trame della Soap per le Puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 agosto 2020.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 10 al 14 agosto su Rai 3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 10 al 14 agosto 2020

Puntata in onda Lunedì 10 agosto 2020

Mentre Eugenio e Susanna tornano alle loro vite, Alberto si prepara ad entrare in azione per tirarsi fuori dai guai, a modo suo. Silvia riceve una brutta notizia, mentre Rossella deve far fronte a un momento di difficoltà durante il tirocinio in ospedale. Cotugno invece ha bisogno dell'aiuto di Guido per compiere un'impresa impossibile.

Puntata in onda Martedì 11 agosto 2020

Come si risolverà il faccia a faccia fra Alberto ed Eugenio? Un impedimento di Silvia fornirà l'occasione a Rossella e Alex per collaborare. Sarà un modo per smussare le loro recenti tensioni o per amplificarle? Guido e Mariella si cimenteranno invece nel ruolo di novelli Cupido in favore dell'impacciato Cotugno.

Puntata in onda Mercoledì 12 agosto 2020

Irene ha un piccolo incidente, che farà emergere tutto il rancore e la gelosia di Filippo per Serena. Nel frattempo Nunzia si rifiuta di nascondere ancora Mariano mentre Eugenio non riesce a smettere di pensare al ricatto di Alberto. Intanto Rossella, già turbata per quanto successo al Caffè Vulcano, verrà messa nuovamente alla prova in ospedale.

Episodio in onda Giovedì 13 agosto 2020

Mentre Clara è sul punto di ricadere tra le braccia di Alberto, Nunzia dovrà fare i conti con i suoi sentimenti. Intanto Eugenio, preoccupato per le azioni di Alberto e spinto dal desiderio di incastrare quanto prima Tregara, decide di tentare un nuovo approccio con il Palladini e parlargli. Nel frattempo Filippo e Serena sono ai ferri corti mentre Rossella riceve un incoraggiamento speciale da parte di Ornella, pronta a consolarla dopo un fallimento sul lavoro.

Episodio in onda Venerdì 14 agosto 2020

Mentre Eugenio, in ansia per il ricatto di Alberto, si trova a fare i conti con delle inaspettate conseguenze, Serena affronta Filippo, le cui preoccupazioni finiscono col rendere ancora più difficile il loro rapporto. Intanto arriva il giorno dell’appuntamento tra Dolly e Cotugno, ma nuovi ostacoli rendono difficile il cammino...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.