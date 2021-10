Un Posto al Sole Anticipazioni dal 1° al 5 novembre 2021: Rossella in pericolo. Mattia l'ha presa di mira!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 1° al 5 novembre 2021.

Vediamo le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 1° al 5 novembre 2021 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 1° al 5 novembre 2021

Puntata in onda Lunedì 1° novembre 2021

Rossella sarà al centro di una tesa discussione fra due persone a lei care, ma a minacciare la sua tranquillità potrebbe essere un suo pericoloso ammiratore. L'arrivo a Palazzo Palladini di Serena e di Elisabetta sarà accolto con gioia da tutti, o quasi. Vittorio e Speranza capiranno quello che provano l'uno per l'altra?

Puntata in onda Martedì 2 novembre 2021

Mattia cerca di accorciare le distanze con Rossella ma, proprio quando penserà di esserci riuscito, qualcuno si intrometterà, aumentando la rabbia e la frustrazione del ragazzo. Benché felice per l'arrivo della sorellina, Irene potrebbe sentirsi un po' trascurata. Proprio quando sembra che Vittorio sia pronto a lanciarsi in una storia con Speranza, qualcosa potrebbe farlo ricredere.

Puntata in onda Mercoledì 3 novembre 2021

Determinato a riconquistare Silvia, Michele decide di abbandonare l'atteggiamento passivo degli ultimi mesi. Rossella e Riccardo sembrano sempre più complici. Mattia mostra pericolosi segnali di rabbiosa insofferenza verso le donne. Incoraggiata da Guido e Mariella e dalla crescente vicinanza con Vittorio, Speranza è pronta a confrontarsi con suo padre per rivendicare le proprie scelte di vita, ma non intende farlo da sola.

Puntata in onda Giovedì 4 novembre 2021

Roberto è convinto che Marina partirà con lui, ma la Giordano sta vivendo un conflitto interiore a causa di Fabrizio. Nel frattempo, ormai messa alle strette sia da Michele che da Giancarlo, Silvia dovrà prendere una decisione una volta per tutte. Intanto alla Terrazza, si festeggia il battesimo del piccolo Federico.

Episodi in onda Venerdì 5 novembre 2021

Marina e Fabrizio sembrano aver appianato la maggior parte delle loro divergenze e la loro relazione è pronta a rifiorire. Un nuovo ostacolo sta però per frapporsi tra la coppia e la loro serenità. Intanto, mentre Silvia fa chiarezza nei sul cuore per prendere finalmente una decisione, Clara spera che la presenza di Patrizio e Alberto al battesimo di Federico non crei situazioni spiacevoli.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.