Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 9 a venerdì 13 novembre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap napoletana per la seconda settimana del mese di dicembre.

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 9 a sabato 14 dicembre 2019 alle ore 20:45 su Rai 3.

Dopo l'incontro con Aldo, sale la tensione tra Diego e Patrizio, molto preoccupato per le scelte del fratello. A causa dell'ennesima lite con Teresa, Otello diventa sempre più difficile da gestire per Michele e Silvia. Andrea torna da Londra con un segreto di cui, prima o poi, dovrà parlare con Arianna. Il Bed and Breakfast di Serena è ormai pronto per l'apertura...

Mentre Patrizio comincerà a capire meglio le ragioni di Diego, Raffaele si renderà conto che i due figli gli stanno nascondendo qualcosa. Andrea rivelerà ad Arianna i suoi progetti per il futuro, ma lei non la prenderà bene. Mentre Michele e Silvia si sforzano di mostrarsi più accoglienti con Otello, questi getterà le basi per un'alleanza che potrebbe rivelarsi proficua.

Nel tentativo di inchiodare Alberto alle sue responsabilità, Angela prenderà un'iniziativa che potrebbe spingere Clara ad uscire dal suo silenzio. Riuscirà nel suo intento? Si avvicina la data dell'udienza di Diego, e Raffaele intuisce che Patrizio gli nasconde qualcosa. Il ragazzo terrà fede al suo patto con Diego o rivelerà al padre la verità?

Alberto inizia a capire di non avere più alcuna certezza, nel frattempo Angela insiste perché Clara lo denunci. È il giorno dell’udienza per il patteggiamento e Diego sembra ormai deciso a chiudere la vicenda, ma sta per fare un incontro inatteso quanto sconvolgente. Serena è in ansia perché il suo B&B non ha ancora ricevuto alcuna richiesta di prenotazione.

Il sentito incontro con Irene, la madre del giovane tristamente ucciso anni prima sotto gli occhi di Rita, lascia molto scosso Diego nel giorno dell’udienza. Abbattutti a causa del comportamento di Otello, Silvia e Michele chiedono a Guido di dargli una mano. Clara, ancora sofferente, deve decidere se denunciare o meno Alberto, che mostra la sua solita arroganza.

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45