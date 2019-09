Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 9 a giovedì 12 settembre 2019

Anticipazioni TV

Le trame della soap napoletana per la seconda settimana di settembre.

Scopriamo insieme cosa rivelano le trame delle anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 9 a giovedì 12 settembre 2019 alle ore 20:45 su Rai 3. L'appuntamento del venerdì salterà per permettere la messa in onda del match di pallavolo maschile, Italia-Grecia

Andrea prova a consolare e far riflettere Mia, Alex sembra sul punto di ricevere un'altra pesante batosta anche sul piano sentimentale. Felice per il ritorno a Napoli della figlia e della nipote, Marina sta per ricevere una notizia che le farà molto male. Serena ripropone a Filippo la sua idea del b&b ma peggiora la situazione, già in bilico, tra loro.

Vittorio, informato da Patrizio, si precipita al Vulcano per fermare Anita, rischiando di scoprirsi con Alex; la Parisi riceve finalmente la telefonata della madre, e si sfoga senza sapere che Mia la stia ascoltando. Dopo aver informato Marina della sua intenzione di trasferirsi a Londra con Alice, ad Elena spetta l'arduo compito di dirlo ad Andrea. Beatrice vuole convincere Susanna e Niko a riprenderla allo Studio. Raffaele e Ornella cercano di prendersi cura di Diego.

Dopo aver lavorato sodo per consegnare in tempo il lavoro allo studio grafico, Alex riceverà finalmente una bella notizia, mentre Mia sorprenderà tutti con una decisione inaspettata. Determinato a rimettersi in forma, Renato si sottoporrà a un'intensa seduta di ginnastica che però non avrà l'esito sperato. Preoccupato per Diego, ancora senza lavoro, Raffaele avrà un'idea che potrebbe aiutarlo.

Alex, aiutata da Franco e Vittorio, si mette in cerca della sorella, ma riuscire a trovarla non si rivelerà un'impresa facile. Diego dice sì alla proposta di Renato, con grande soddisfazione di Raffaele. Marina riesce ad ottenere il permesso per vedere il padre.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45