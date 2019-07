Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 5 venerdì 9 agosto 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap napoletana per la prima settimana di agosto.

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 5 a venerdì 9 agosto 2019 alle ore 20:45 su Rai 3.

Serena vuole un faccia a faccia con Leonardo. Renato tanta di andare incontro a Nadia, ma il suo tentativo potrebbe rivelarsi un pericoloso boomerang. Cerruti, ossessionato dall'amore per Michele, spreca una grande occasione. Alex è sotto stressa a causa del lavoro, dalla convivenza con Mia e dai problemi con Vittorio.

Pronta a mettere la sua famiglia al primo posto, Serena fa una scelta un po' drastica. Dopo una giornata complicata, Renato troverà consolazione in un incontro inaspettato. Vittorio è sempre più distratto da Anita. Alberto si reca da Marina con lo scopo di scoprire il segreto che lega la Giordano ad Arturo.

Mentre la distanza con Nadia è sempre di più evidente, Renato comincia a valutare le doti di un’altra donna. Alex è in crisi e non riesce a gestire la situazione. Dopo aver scoperto del legame tra Marina e Arturo, Alberto cerca di approfittare della situazione. Salvatore è depresso per aver perso l'amore dei suoi sogni, ma è destinato a qualcosa di speciale.

Una proposta davvero particolare di Patrizio a Ferri potrebbe garantirebbe una giornata speciale a parenti e amici di Palazzo Palladini. Vittorio, da giorni diviso tra Alex e Anita, fa una scelta “definitiva”. La cameriera Clara sarà protagonista di un equivoco che coinvolge Alberto Palladini e che la farà molto soffrire.

