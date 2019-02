Un Posto Al Sole Anticipazioni: da lunedì 4 a venerdì 8 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 3 a venerdì 8 marzo 2019 alle ore 20:40 su Rai 3:

Serena sente nuovamente la cugina per parlare dell'eredità. Ciro continua ad essere coinvolto nelle questioni della famiglia Boschi. Mariella ha un acceso confronto con Salvatore riguardo al riferire o non a Guido la verità su suo figlio. Vittorio va con Alex ad una festa sperando di far ingelosire Anita, ma la serata prende una piega inattesa. Mariella e Salvatore si trovano a fare i conti con la difficoltà di continuare a nascondere la paternità a Guido.

Franco, nonostante non riesca a muoversi, provvede a risolvere il problema dell'auto di Angela. Ciro porta avanti l'indagine per scoprire se dietro al pestaggio di Franco ci sia Prisco. Niko ha paura che per Susanna, stare dietro al padre, possa risultare un impegno troppo gravoso.

Adele tenta di riprendere in mano la situazione, ma non sarà tutto semplice come sperato. Nonostante l'immagine da donna forte che tenta di costruirsi, Ornella vivrà un momento di grande crisi. Dopo il bacio, Vittorio e Alex dovranno fare i conti con la situazione, ma tutto risulterà più complicato a causa della presenza di Anita.

Arianna è pronta a portare avanti un sogno mai accantonato. In ansia per la pressione di Manlio, Adele prende una decisione che potrebbe influenzare il suo futuro pesantemente. Alex tenta di sottrarsi al rapporto insano che si è creato con Vittorio, ma si renderà presto conto che non sarà semplice.

Silvia, dopo essere stata piantata in asso da Andrea e Arianna, scopre una dote nascosta di Alex. Adele è pronta a tornare a casa da Manlio, nonostante i consiglio di Giulia. Raffaele deve lasciare la moglie, per un viaggio a Torino, e questo lo sconforta; il portiere incontra Renato, che cerca in ogni modo di risollevargli il morale, purtroppo la sua invadenza non farà che peggiorare la situazione.