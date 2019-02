Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 4 a venerdì 8 gennaio 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio 2019 alle ore 20:40 su Rai 3:

Valerio vive male la pressione causata dal ritorno di Simona. Elena deve trovare il modo di comunicargli della gravidanza. Diego e Beatrice tentano di rimettere in piedi il loro rapporto, ma alcune tensioni complicano la situazione. Filippo si rende conto che una catastrofe sta per abbattersi su lui e Serena.

Elena è delusa dalla reazione di Valerio di fronte alla notizia di un bimbo in arrivo. Il Viscardi nel frattempo cerca di evitare un incontro tra Vera e la madre Simona. Rossella è costretta ad affrontare un difficile esame. Diego cerca di rilanciare la propria carriera.

Filippo e Serena non gradisco la compagnia di Renato e provano a sottrarsi. Valerio cerca di ricomporre i pezzi della propria vita, mentre Alberto - in segreto - ha un incontro importante. Franco, stressato a causa degli impegni del garage e della palestra, rimpiange la vita da coach e se la prende con il suo nemico Prisco.

Alex, non riesce proprio a fare il doppio gioco, esausto vorrebbe infatti mollare tutto. Vittorio, grazie all'aiuto di Alex, si rifà su Anita, comportandosi esattamente come aveva fatto lei. Intanto inaspettati indizi sul coinvolgimento di Alberto nel passato di Simona vengono allo scoperto, Elena non è più certa di voler tenere il bambino.

Le condizioni di Gaetano Prisco si fanno più gravi e in seguito ad un malore riesce ad ottenere gli arresti domiciliari; Franco è molto turbato dalla notizia. Nel frattempo tra Adele e Manlio sembra tornare il sereno, grazie anche a Susanna. Sconvolto dopo aver sorpreso Anita e Vittorio in atteggiamenti intimi, Alex si trova a dover affrontare una domanda imbarazzante da parte di Anita…