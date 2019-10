Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 4 a sabato 9 novembre 2019

Anticipazioni TV

Le trame della soap napoletana per la prima settimana di novembre.

Scopriamo insieme cosa rivelano le trame delle anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 4 a venerdì 8 novembre 2019 alle ore 20:45 su Rai 3.

Frustrato all'idea di non poter aiutare il figlio in carcere, Raffaele si rivolgerà all'unica persona che crede in grado di aiutarlo. Nel frattempo Filippo è tormentato all'idea di tornare in famiglia, ma perché è così restio? Cos'è successo a Tenerife?

Determinati a dimostrare l'innocenza di Diego, Raffaele e Franco individuano un possibile colpevole sul quale indagare. Travolto dai sensi di colpa per quanto accaduto alle Canarie, Filippo continua a mantenere le distanze da Serena.

Mentre Ugo decide di adottare la linea dura con Diego, Franco si prodiga per aiutarlo ma la cosa potrebbe causargli delle spiacevoli conseguenze. Pur consapevole che il rapporto con Denis sia giunta al capolinea, Giulia non sembra predisposta a guardarsi intorno. Mariella comincia ad accusare il peso del nuovo menage familiare, ma la visita inattesa di un'amica potrebbe cambiare le cose e anche il suo aspetto.

Mentre la pista che porta al padre di Maurizio non sembra dare i risultati sperati, Niko sembra convincersi che Delia nasconda qualcosa. Frustata dalla relazione con Denis, Giulia realizza che forse è arrivato il momento di voltare pagina. Decisa a dare una mano a Mariella e Guido, Bice sta per presentate loro "l'uragano Ingrid".

Tutti gli indizi su quanto accaduto la notte dell'incidente di Aldo conducono a una verità sconcertante e inaspettata. Diego intanto è ancora in galera e il padre prova a convincerlo a seguire la strategia di Niko e Ugo. Il povera Andrea dovrà vedersela con un volo, Londra-Napoli, davvero turbolento.

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45