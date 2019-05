Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 3 a venerdì 7 giugno 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 3 a venerdì 7 giugno 2019 alle ore 20:45 su Rai 3:

Il progetto imprenditoriale di Filippo potrebbe non coinvolgere Roberto, anche se il Ferri ha contribuito in qualche modo alla sua realizzazione. Patrizio non sembra particolarmente incline a mantenere un rapporto d'amicizia con Rossella anzi il Giordano è particolarmente infastidito dal tentativo della Graziani di non rompere totalmente con lui. Che ne sia ancora innamorato?

Marina è agguerrita e non abbandona il suo piano contro Alberto anche quando Clara inizia ad avere dei sensi di colpa. Alex è sempre più in difficoltà a lavoro; la ragazza non riesce a essere puntuale ma quando scopre - per caso - che alla Terrazza c'è una stanza libera, pensa di aver risolto tutti i suoi problemi. Cerruti prende coraggio e raggiunge Michele per chiedergli di fare da padrino a Lorenzo.

Alberto propone con furbizia a Marina di allargare le loro attività e di ampliare i Cantieri anche al chartering turistico. Questa è però l'idea imprenditoriale di Roberto, che potrebbe rivendicarne la paternità. Guido si adopera per aiutare Michele e Cerruti a risolvere il loro equivoco ed è pure deciso a chiedere a Mariella di sposarlo. Prima però vuole parlarne con Assunta. Alex aspetta di conoscere il responso degli inquilini della terrazza: avrà la stanza?

Guido è senza parole. Mariella ha rifiutato di sposarlo. L'Altieri nasconde però un segreto: non ha ancora rivelato al Del Bue che Lorenzo è suo figlio. Alex deve tenere a bada la sua sorellina Mia, che fa i capricci e che si oppone alla sua decisione. Chiede conforto a Vittorio e inizia a pensare di aver fatto la scelta sbagliata. Franco e Filippo insieme a i loro compagni di viaggio stanno per partire per il parco divertimenti ma l'entusiasmo viene smorzato da un problema sorto con Jimmy.