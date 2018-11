Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 3 a venerdì 7 dicembre 2018

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 3 a venerdì 7 dicembre 2018 alle ore 20:40 su Rai 3:

Roberto e Valerio sono preoccupati per Vera. E' il giorno della prima udienza del processo contro Alberto Palladini. Guido è consapevole che da sola la determinazione non basta, specialmente quando si parla di Cinzia. Niko e Susanna cercano di convincere Adele a dedicarsi nuovamente alla ristrutturazione di casa Poggi.

Continua il processo a carico di Alberto Palladini. Roberto deve fare i conti una difficile situazione, che lo costringerà ad affrontare le sue paure. Raffaele inizia a preparare il presepe. Susanna si fa delle domande sul sospettoso comportamento della madre, che nel frattempo non sembra capace di reagire alle violenze del marito.

Elena nota un atteggiamento scostante e freddo da parte di Valerio e comprende che la loro relazione è già arrivata al capolinea. Marina organizza una conferenza stampa per comunicare il suo ritorno a capo dei Cantieri. È giunto il momento delle deposizioni di Roberto, Marina e Vera. Alberto, grazie all'aiuto del suo avvocato, cerca di fare pressione proprio sulla ragazza sperando che si tradisca.

Adele accetta le scuse di Manlio e convince Susanna di non aver alcun problema. Serena e Filippo si prendono una bella rivalsa su Flora. Valerio cerca di riavvicinarsi ad Elena. Al processo Vera viene messa sotto torchio. In occasione dell’allestimento dell’albero di Natale in Terrazza, Giulia rientra a casa dalla sua famiglia prima del tempo. Renato e Otello portano Raffaele a San Gregorio Armeno, decisi a testare il suo spirito natalizio…