Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019

Le anticipazioni della soap napoletana per la settimana a cavallo tra luglio e agosto.

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019 alle ore 20:45 su Rai 3.

Vittorio è preda dei sensi di colpa dopo aver tradito la fidanzata con Anita. Alex e Mia si troveranno a fronteggiare una inaspettata decisione della madre. Per la prima volta, Patrizio si trova faccia faccia con Roberto Ferri. Otello è combattuto l’amore che prova per Teresa e la libertà di viversi una nuova storia. Vittorio pur sentendosi in colpa non riesce a confessare ad Alex di averla tradita.

Decisa a recuperare la serenità e il rapporto con Filippo, vuole parlargli in maniera più schietta possibile invitandolo a smussare alcuni lati del suo carattere. Aldo Leone non crede veramente nella possibilità della revisione del processo ad Arturo, ma Marina non è pronta a gettare la spugna. Tra ansia e paura è iniziato il processo a Manlio Picardi.

Sperando di poter salvare il padre dimostrandone l’innocenza, Marina torna nel suo vecchio quartiere per incontrare la figlia del testimone. La situazione si fa complicata per Adele che, dopo aver rivisto Manlio al processo, vive un momento buio. Messi in difficoltà da un problema alla barca a vela, Serena e Leonardo tentano di salvare il giro turistico promesso a un gruppo di orientali. Raffaele e Arturo suggellano la loro ritrovata amicizia. Marina spera di riuscire a dimostrare l’innocenza del padre.

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45