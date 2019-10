Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 28 ottobre a venerdì 1 novembre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap napoletana per la settimana a cavallo tra il mese di ottobre e quello di novembre.

Scopriamo insieme cosa rivelano le trame delle anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 28 ottobre a venerdì 1 novembre 2019 alle ore 20:45 su Rai 3.

Niko e Susanna sono pronti a difendere Diego mentre Raffaele teme l'esito dei riscontri fatti sull'auto del figlio che potrebbero rivelarsi decisivi. Un ricordo improvviso, però potrebbe cambiare il corso degli eventi. Come avranno accolto gli interventi di Michele e Arianna gli studenti di Scaglione? Marina e Fabrizio saranno ancora più uniti e in sintonia, grazie all'involontario aiuto di Alberto.

Mentre Diego chiede di parlare urgentemente con Niko per dirgli cosa ha ricordato, una figura misteriosa fa la sua comparsa al Caffè Vulcano. Angela cerca di convincere Giulia e Franco a partecipare a un corso di ballo swing.

Michele e Arianna dovranno fronteggiare l'atteggiamento intimidatorio del padre di Maurizio Mennella, nella trepidazione generale per la sorte di Diego, i medici tenteranno di risvegliare Aldo Leone dal coma farmacologico. Malgrado l'affollata convivenza a casa Giordano, Vittorio spiazzerà Guido con una gradita sorpresa. Andrea è in difficoltà.

Cresce l'ansia di Raffaele per Diego, così come quella di Filippo che presto rincontrerà la moglie Serena, il giovane spera che il tempo abbia cancellato le tensioni. Delia si impegna per tenere Beatrice fuori dalla vita di Aldo. Vittorio e Alex sembrano ormai molto distanti, ma qualcuno potrebbe aiutarli a ritrovarsi.

Raffaele ha un confronto con Diego in carcere. La cena di Serena e Filippo sembra avere esito positivo con un riavvicinamento della coppia, ma qualcosa impensierisce l’uomo e la situazione rimane congelata. Vittorio, tutto emozionato, rivede Alex, ignaro dell’inganno di Mia.

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45