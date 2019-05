Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 27 a venerdì 31 maggio 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 20 a venerdì 24 maggio 2019 alle ore 20:45 su Rai 3:

Patrizio sembra sempre più euforico. Alberto cinico come sempre porta a casa tutte le sue conquiste femminili, rendendo la cameriera Clara furiosa di gelosia. Franco acconsente a lasciare la città per partire per un breve viaggio assolutamente imprevisto.

Vittorio viene a sapere che Patrizio fa uso di anfetamine e tenta in ogni modo di convincerlo a disintossicarsi. Notato il malessere suscitato da Alberto nella povera Clara suscitato, Marina cerca di ottenere la complicità della domestica per portare avanti un piano che ha in mente…

Dopo un faccia a faccia con Rossella, Patrizio affronta l’astinenza da anfetamine, che però lo spinge a comportarsi in maniera scorretta. Alex continua a recarsi sempre in ritardo al Vulcano e questo modo di fare potrebbe costarle il lavoro. In astinenza, Patrizio si scontra con Rossella, mentre Raffaele e Ornella si rendono finalmente conto della situazione del figlio. Roberto e Filippo presentano la loro proposta a Marina, ma Alberto potrebbe mandare tutto a monte.