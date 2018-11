Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 26 a venerdì 30 novembre 2018

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 26 a venerdì 30 novembre 2018 alle ore 20:40 su Rai 3:

Lunedì 26 novembre 2018: Valerio rivede la sua decisione di pagare un avvocato ad Alberto

Sempre più fuori controllo, Vera sembra decisa ad abbandonare la Clinica e Ferri sarà costretto a intervenire per cercare di calmarla. Valerio sta per scoprire che la decisione di pagare un avvocato ad Alberto gli si potrebbe ritorcere contro. Dopo l’incontro con Silvia e Michele, Mariella è terrorizzata all’idea di affrontare Guido e rivelargli la propria gravidanza. Filippo e Serena stanno per scoprire che il fratello di Flora è passato al contrattacco per indurre la cugina ad accettare la loro proposta.

Martedì 27 novembre 2018: Flora non è esattamente chi vuol far credere

Mentre Valerio è costretto a prendere una difficile decisione per proteggere Vera, la ragazza non sembra aver abbandonato i suoi propositi di fuga. Filippo cerca di tutelare i diritti di Serena, ma Flora non è esattamente chi vuol far credere. Preoccupato che Mariella non renda credibile la loro versione, Cerruti mette a punto un piano infallibile per incoraggiarla ad affrontare chiunque.

Mercoledì 28 novembre 2018: Vera in fuga, Valerio e Roberto si precipitano a Lugano

Valerio e Roberto si precipitano a Lugano per cercare Vera che vaga nei boschi sempre più agitata. A processo imminente, Alberto scopre che Valerio ha revocato il mandato all’avvocato. Serena ha intenzione di accettare l’offerta proposta da sua cugina Flora, contro il parere di Filippo. Patrizio lascia la cucina del Vulcano, tra i saluti degli amici, della famiglia e di Rossella, sempre più in ansia per il futuro di quella relazione.

Giovedì 29 novembre 2018: Roberto riporta Vera in clinica

Cerruti incoraggia Mariella a rendere pubblica la notizia della gravidanza ma un incontro inatteso al Vulcano farà scoppiare definitivamente la “bomba”. Dopo il tentativo di fuga, Roberto riporta Vera in clinica, ma una richiesta da parte della ragazza metterà di nuovo in crisi lui e Valerio. In partenza per le Langhe per iniziare il nuovo lavoro, Patrizio si congeda dalla famiglia e dagli amici con un po’ di tristezza e di malinconia… come reagirà Rossella?

Venerdì 30 novembre 2018: Valerio si allea con Ferri

Valerio sarà insolitamente alleato di Ferri, impegnato a far seguire a Vera il suo percorso di cura, ma dovrà anche delle spiegazioni a Elena e sarà costretto ad affrontare Alberto, carico di risentimento. Divisa tra la famiglia e Denis, Giulia si accingerà a ripartire con un po’ di magone, costretta a lasciare i suoi amati nipotini. Supportata dal decisivo contributo di Cerruti, Mariella riuscirà a mentire a Guido, stravolto al pensiero che la donna abbia fatto un figlio con Cerruti.