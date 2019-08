Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le trame delle anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019 alle ore 20:45 su Rai 3.

Marina ha un appuntamento con Aldo Leone per discutere della situazione giudiziaria di Arturo, ma l'esigenza di concludere subito l'incontro e ottenere la riabilitazione del padre la spinge a fare una mossa azzardata

Le vacanze di Otello, Michele e Silvia sono quesi concluse, ma i giorni trascorsi insieme saranno bastati a rendere più saldo il rapporto tra il Testa e Teresa? Alex deve fare i conti con i suoi problemi familiari, nel frattempo Vittorio rientra a Napoli dopo le ferie trascorse col padre.

Il gesto precipitoso di Marina, per cercare di riabilitare il nome del padre potrebbe avere delle conseguenze. Silvia ha un piano davvero furbo per convincere a Otello a restare accanto a Teresa. Alex è sotto pressione a causa del carico di responsabilità che grava sulle sue spalle ed è titubante riguardo al chiedere o no aiuto.

Nadia è sempre più distante da Renato. Cerruti si confida con Silvia raccontandole le sue pene d’amore, ma prenderà in considerazione i consigli dell'amica? Rientrati dalle vacanze, Filippo e Serena si trovano subito catapultati di nuovo nel lavoro da Roberto.

Alex riflette sugli anni difficili della sua infanzia. Il processo contro Manlio è quasi giunto al termine e, mentre in molti a Palazzo Palladini attendono l’esito, Adele ha paura per l’imminente verdetto che il giudice pronuncerà.

