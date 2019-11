Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 25 a venerdì 29 novembre 2019

Anticipazioni TV

Il debutto di Diego nel suo nuovo lavoro sarà motivo di apprensione per Raffaele, ma si profila un motivo di preoccupazione sul cammino del povero ragazzo ancora più inquietante. Il confronto tra Marina e Fabrizio avrà un esito inatteso, come quello fra la donna e Alberto, che cercherà di riguadagnarne la fiducia. Andrea cercherà l'aiuto di Silvia per far ingoiar e ad Arianna una pillola che potrebbe rivelarsi alquanto indigesta.

Lo strano incontro al Vulcano risveglierà in Diego quei frammenti di memoria che potrebbero far luce sull'incidente di Aldo Leone. Le difficoltà di Bianca con la nuova maestra saranno oggetto di un confronto familiare, genitori e nonni la penseranno allo stesso modo? Indispettito dalle recriminazioni di Catello, Guido si farà carico di una difficile rivelazione.

Convinto di aver trovato la persona che ha aggredito Leone e ossessionato dall'idea di dimostrare la propria innocenza, Diego esiterà sul da farsi. Forte dei consigli di Mariella, Vittorio proverà a riconquistare Alex, con quali risultati? Mentre Angela e Franco affronteranno i problemi di Bianca, ignorando i consigli di Giulia, lei sembrerà sempre più presa dal suo amico virtuale.

Raffaele e Niko sono in ansia per Diego e non sanno se dare credito ai suoi ricordi; il giovane Giordano, nel frattempo, prende un’inaspettata iniziativa. La diverso punto di vista su come agire con Bianca rende tesi i rapporti tra Giulia e Angela. Nel frattempo Vittorio è sconfortato per non essere ancora riuscito a riconquistare Alex, nonostante l'aiuto di Mariella e Mia.

La presenza in radio dell’ospite speciale offre a Vittorio l'occasione per pianificare qualcosa di romantico per riconquistare Alex. Diego intanto riflette sulla proposta ricevuta ed è molto combattuto. Filippo tenta di ritagliarsi un momento di intimità con Serena per recuperare il tempo perduto; ma la fortuna non sembra contraria.

