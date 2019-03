Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 25 a venerdì 29 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 15 a venerdì 29 marzo 2019 alle ore 20:40 su Rai 3:

In seguito l’ultimatum di Raffaele, Beatrice è indecisa se confessare o meno la verità a Diego; il ragazzo, comunque, sospetta già qualcosa. Dopo un faccia a faccia con l’ex marito, Giulia riceve una visita davvero piacevole. Marina si impegna per far tornare il buonumore ad Alice.

Beatrice confessa a Diego di essere confusa sui sentimenti che prova per lui. Sdegnato dall'ennesimo episodio di bullismo, Michele tenta di coinvolgere Enrico Scaglione nella sua trasmissione radiofonica; il professore, però, non è certo di voler rendere pubblico l’accaduto. Incoraggiata da Denis, Giulia fa visita ad Adele.

Mentre Adele, supportata da Giulia, trova la forza per superare l'accaduto, Franco affronta con difficoltà la situazione. Nonostante i dubbi di Raffaele, Diego riuscirà a non mostrare la sofferenza che prova a causa della rottura con Beatrice. Franco, supportato dalla famiglia, deve cercare di affrontare l'invalidità che lo obbliga sulla sedia a rotelle.

Intanto, Susanna reclama giustizia per la madre. Costretto a dire addio al lavoro e lontano da Marina, Roberto prova conforto nel doversi occupare di sua figlia Cristina. Alex vorrebbe stare vicino a Vittorio in occasione dell’esame che deve sostenere all'università, ma il giovane sembra preferire Anita.

Michele porta avanti la sua lotta contro il bullismo scolastico e raccoglie la testimonianza del professor Scaglione. Purtroppo alcuni studenti si rivoltano contro la presenza del giornalista. Impegnata ad aiutare Adele, Susanna ha un difficile faccia a faccia con il padre. Angela e Franco devono prendere una decisione. Guido, stanco di dover stare dietro a Vittorio, non vuole assolutamente pensare ad un altro figlio.