Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 25 a venerdì 1 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 25 febbraio a venerdì 1 marzo 2019 alle ore 20:40 su Rai 3:

Franco ha subito un terribile pestaggio ed è stato portato d'urgenza in ospedale; mentre tutti i familiari cercano di stargli accanto, Prisco aspetta di conoscere l’esito della sua vendetta. L’incontro tra Mariella e Guido ha creato preoccupazione in Cerruti che non ha potuto fare a meno di notare la sintonia tra i due.

Elena sembra non riuscire a riprendersi, intanto Marina ha pensato ad una soluzione per tenere Valerio alla larga da sua figlia. Franco, consapevole che è Gaetano Prisco il mandante della sua aggressione, teme per Angela e Bianca, ma Ciro tenta tranquillizzo offrendogli il suo aiuto.

Otello rientra da Indica sconfortato e con una notizia che Silvia e Michele proprio non si aspettavano e che sembra rimettere tutto in discussione. Elena è pronta a chiudere con Valerio, mentre Simona prende un’inaspettata decisione. Adele fatica a trovare una casa in affitto, nel frattempo Giulia la sprona a farsi valere con Manlio.

Renato si addormenta lasciando irresponsabilmente il telecomando nelle mani del piccolo Jimmy, che ne approfitta! Finita la maternità, Mariella deve rientrare in servizio al comando, dove c'è Guido. Valerio cerca di recuperare con Elena e si precipita da lei per chiederle un’altra occasione. Renato si sente in colpa e si confida con Raffaele, i due pensano ad un piano per capire se Jimmy sia rimasto impressionato dalla visione del film horror.

Guido prova a riconquistare Mariella con una romantica dichiarazione, ma la ragazza viene riportata alla realtà da Cotugno e si rende conto di dover inoltre affrontare Salvatore. In ansia per il test del DNA, Serena si lascia suggestionare e teme che Gigi Del Colle possa non essere suo padre. Preoccupato dal fatto che Jimmy possa aver visto il film dell’orrore, Renato confessa tutto a Giulia…