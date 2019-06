Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019 alle ore 20:45 su Rai 3.

Dopo il bacio di Vittorio, Anita è in crisi. Leonardo si dedica ai preparativi di un pranzo a sorpresa, mentre Filippo scopre di dover lasciare Napoli per recarsi a Londra insieme al padre. Diego, certo che sia Eugenio l’amante di Beatrice, incomincia a seguirlo pronto a sorprenderli…

Lontane da Filippo, Serena e Irene vanno in gita con Leonardo, purtroppo la giornata, iniziata bene, non si concluderà così piacevolmente. Vittorio, stressato dalla presenza di Alex e dal seducente comportamento di Anita, è sempre più in crisi. Provata da Alberto e triste per l’assenza di Elena e Alice, Marina vive un momento di estrema fragilità.

Una volta in Italia, i genitori di Nadia tornano a rimuginare su vecchi attriti con Renato. Diego è sempre convinto che sia Eugenio l’amante di Beatrice e medita una pericolosa vendetta. Un uomo si intrufola in casa di Marina e ruba una cornice con una foto della donna.

Michele porta i genitori di Nadia a fare un giro per la città, mentre Raffaele – pronto ad aiutare Renato – pensa un piano che richiede la complicità di Otello. Dopo aver rischiato di finire sotto a una macchina, Eugenio inizia a riflettere sulla possibilità di allertare la prefettura; Diego, sicuro che lui sia l’amante di Beatrice, lo prende di petto. Marina accusa la domestica del furto della cornice, ignara che Arturo continui intanto ad aggirarsi nella villa.