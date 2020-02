Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio 2020

Anticipazioni TV

Tutte le anticipazioni della soap napoletana per l'ultima settimana del mese di febbraio.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio 2020 su Rai3 alle 20:45.

I dubbi sulle possibili responsabilità di Marina potrebbero non essere fugati, mentre Ferri non le farà mancare il suo sostegno. La partenza per il Madagascar di Arianna e Andrea per l'adozione, comporterà una temporanea riorganizzazione nella gestione del Vulcano, ma l'eventuale soluzione potrebbe scontentare più di una persona.

Mentre Alberto, animato da un cinico senso di rivalsa, non perde l'occasione per gettare fango su Marina, Fabrizio, turbato dall'angoscia della donna, compirà un gesto inaspettato. Complici una serie di sfortunate coincidenze, Leonardo avrà modo di conquistare ulteriori punti con Serena mentre Filippo rischierà di continuare a perderne. A Carnevale ogni scherzo vale, ma Patrizio ne riceverà uno, inatteso quanto gradito, che gli cambierà letteralmente l'umore.

La distanza e le incomprensioni tra Filippo e Serena aumentano sempre più Leonardo riuscirà ad approfittare della tensione per sedurre la donna che ama? Patrizio sospetta che un importante critico gastronomico sia venuto a recensire la sua cucina. E lo staff del Vulcano si confermerà all'altezza della situazione?

Nonostante i tentativi di Angela e Giulia di convincere Clara a rivedere la sua decisione, la ragazza sembra decisa a voler interrompere la gravidanza. Marina inizia ad avere dei sospetti su quanto è accaduto veramente con Rosato, nel frattempo Roberto scopre la causa della rottura della Giordano con Fabrizio. Dopo il momento di vicinanza con Leonardo, Serena deve fare i conti con le sue paure e tentare di capire i suoi veri sentimenti.

Alberto è costretto a fare i conti per la prima volta con serie difficoltà economiche. Clara, sempre più delusa e disperata, si reca in ospedale per porre fine alla sua gravidanza. Insieme al povero Niko e con il supporto di Renato, Guido inizia a svuotare la sua cantina, operazione che gli garantirà più di una sorpresa. Marina è combattuta, vorrebbe seguire i consigli di Roberto ma il coinvolgimento con Fabrizio rende tutto più difficile

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.