Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre 2019

Le anticipazioni della soap napoletana per la settimana di Natale.

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre 2019 alle ore 20:45 su Rai 3.

Lo scontro tra Giulia e Angela si fa ancora più duro e Clara è sempre più manipolata da Alberto. Andrea riesce a convincere Arianna a partire per Londra, e in aereo i due si ritrovano insieme ad un inaspettato passeggero. Incastrato da Raffaele, Renato rischia di ritrovarsi davvero Otello come convivente.

A palazzo Palladini è la vigilia di Natale. Mentre Angela dovrà fare i conti con gli imprevisti del proprio lavoro e con sé stessa, Silvia dovrà rassegnarsi alla caparbietà di sua madre e Otello. Guido capirà che i figli restano bambini anche quando diventano grandi, Ferri sorprenderà Serena cambiando il suo Natale, Raffaele si renderà conto di avere già tutto ciò che desidera.

Bianca e Jimmy, travolti da un magico cortocircuito temporale, scopriranno qual è il vero senso del Natale... L’atmosfera natalizia di Palazzo Palladini allenta le tensioni facendo sembrare anche le situazioni più delicate affrontabili e risolvibili. Ma è pensiero comune che si tratti solo di un momento e che presto riemergeranno i vecchi dissapori.

La convivenza tra Renato e Otello crea molti problemi. Serena e Filippo vivono un momento di grande serenità, ma qualcuno potrebbe metterla a serio rischio. La convivenza a casa Giordano diventa sempre più difficile da gestire per Vittorio, che rischia continuamente il confronto con suo padre. Nel frattempo sono tutti certi che la convivenza tra Renato e Otello avrà vita breve.

Filippo scopre che Viviana si trova a Napoli e alloggia al b&b di Serena. Eugenio riceve una interessante proposta di lavoro, che sarà motivo di tensione con Viola. Guido, scoperta l’identità della persona che si è intrufolata in casa sua, cerca di tenere a bada Mariella...

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45