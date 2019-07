Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap napoletana per la quarta settimana del mese di luglio.

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019 alle ore 20:45 su Rai 3.

Diego è estremamente depresso e ciò sconforta Raffaele. Vittorio è confuso: non sa se lasciarsi andare all'attrazione che prova per Anita o farsi guidare dal cuore e dai sentimenti per Alex. Ormai Teresa non si fa viva da troppo tempo, Otello capisce che la distanza fra loro due non è più solo geografica.

Giulia, prima di fare ritorno a Napoli, vuole trascorrere un’ultima giornata insieme a Denis. Marina e suo padre hanno da subito stabilito una buona intesa, e nonostante la salute di Arturo non migliori, i due passeranno dei bei momenti insieme. Raffaele continua a disperarsi per la situazione di Diego.

Marina, affezionatasi al padre malato, è decisa a fare qualsiasi cosa pur di farlo stare bene. Dopo l’incontro con Denis, Giulia deve prendere una decisione molto difficile. Serena e Filippo si rilassano in barca, mentre la piccola Irene è nelle mani di un babysitter molto speciale, il nonno Roberto Ferri.

Vittorio, dopo un incontro inaspettato, ha la possibilità di conoscere meglio la situazione familiare di Mia e Alex. Marina prende una decisione molto importante per riuscire a rendere giustizia a suo padre. Irene, accudita da nonno Ferri, fa i capricci: la pazienza dell’insolito babysitter vacilla.

Mia, offesa, vuole vendicarsi di Alex. Vittorio, oppresso dalla madre e angosciato dalla situazione della famiglia di Alex, si sente imprigionato in una vita che non desidera. Dopo aver ascoltato i consigli dell’avvocato Aldo Leone, Marina deve affrontare il padre. Serena confida a Filippo che l’idea di un secondo figlio è ancora prematura.

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45