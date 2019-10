Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre 2019

Anticipazioni TV

Mentre Raffaele è sempre più in pena per suo figlio, Nicotera matura degli inquietanti sospetti su Diego. Temendo che Alex sappia qualcosa della sua tresca passata con Anita, Vittorio cerca il consiglio di Rossella per capire come comportarsi. Preoccupata per Renato, Giulia fa un gesto premuroso verso l'ex marito che però non la prende affatto bene.

La Landolfi scopre l'infedeltà coniugale di Leone, Eugenio è sempre più convinto che sia stato Diego ad investire Aldo. Già stressato per la fine della storia con Alex, Vittorio inizia a patire l'affollata convivenza a casa Giordano. Venuta a conoscenza della proposta di Denis di avere un rapporto aperto, Angela cerca di scuotere Giulia.

Decisa a togliesi dalla mente Denis, Giulia cerca il modo di tenersi impegnata. In ansia a causa del pensiero di aver investito Aldo Leone, Diego è pronto ad assumersi le proprie responsabilità. Giovanna convoca Beatrice. L'insicurezza dovuta ai suoi tatuaggi, porta Cerruti a tenere a distanza il dottor Sarti, ma poi avrà una sorpresa.

Mentre Raffaele protesta animatamente perché il figlio aveva intenzione di costituirsi, Diego è pronto a raccontare la sua versione dei fatti, ma purtroppo per lui le cose sono destinate a mettersi molto male. Fabrizio, sempre più innamorato di Marina, vorrebbe proporre alla donna un viaggio. Cerruti intende chiarirsi dopo le incomprensioni avute con il dottor Sarti.

L’indagine sul caso Leone giunge ad un punto di svolta, si aspettano infatti solo i risultati sui rilievi dell'auto di Diego, che potrebbero essere decisivi. Mentre Arianna non ha ancora deciso se partecipare alla giornata di riflessione con i compagni di classe di Mimmo e Maurizio, Michele si prepara a sostenere un difficile confronto coi ragazzi.

