Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 2 a venerdì 6 marzo 2020

Le anticipazioni della soap napoletana per la prima settimana di marzo.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 2 a venerdì 6 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45.

Alberto riesce a convincere Clara a recedere dal suo proposito, qualcuno però non si fida completamente di lui e gli fa un minaccioso avvertimento. Ormai convinta che Fabrizio si stia sacrificando per lei, Marina lo affronta chiedendogli di ammettere la verità. Raffaele e gli inquilini del palazzo stanno per fare la conoscenza del simpatico capocantiere che si occuperà di ristrutturare le cantine per Vittorio e Patrizio, ma fin dall'inizio i lavori si riveleranno complicati e turbolenti.

Mentre il rapporto fra Serena e Leonardo sembra cementarsi sempre più, Filippo fa una conoscenza che lo colpisce molto, ma il buonumore per quell'incontro sarà rovinato da un evento inaspettato e scioccante. Mentre Nunzia cerca di mettere in guardia Clara sull'inaffidabilità di Alberto dicendole che non cambierà mai, l'uomo darà conferma della sua immutabilità e a farne le spese sarà Raffaele. Messo in difficoltà da una richiesta di due turisti, Guido ricorrerà all'aiuto di Michele e Tiziano.

La presenza di Leonardo nella vita di Serena causerà l'ennesimo contrasto tra Filippo e la moglie, sarà il punto di non ritorno per la coppia? Niko manifesta il desiderio di acquistare l'auto di Alberto, incontrerà il consenso dei suoi genitori e di Susanna? Raffaele chiederà a mastro Peppe di ignorare le richieste dell'avvocato Palladini e di dedicarsi unicamente ai lavori di ristrutturazione delle cantine.

Dalle indagini sulla drammatica scomparsa di Sebastiano emergono nuovi indizi, che convincono Giovanna ad approfondire. Peppe Capasso è ai ferri corti con gli inquilini di Palazzo Palladini. Dopo la mail ricevuta da Filippo, Serena capisce che la lontananza tra di loro è sempre più evidente. Niko porta avanti con Alberto una trattativa serrata per l’acquisto della sua macchina.

Marina non si capacita per l’aggravarsi della situazione giudiziaria di Fabrizio, ma vicino a lei c’è il premuroso Roberto. Con l'aiuto di Franco, Niko tiene ancora sulle spine Alberto riguardo alla compravendita dell’automobile. L’equilibrio tra Peppe e i condomini è sempre più precario...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.