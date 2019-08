Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 2 a venerdì 6 agosto 2019

Anticipazioni TV

Le trame della soap napoletana per la prima settimana di settembre.

Scopriamo insieme cosa rivelano le trame delle anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 2 a venerdì 6 settembre 2019

Dal disagio di Serena e dalla confidenza tra lei e Leonardo, Filippo intuisce che tra i due sia successo qualcosa: Serena gli dirà la verità? Dopo la sentenza del processo Picardi, Renato sembra far emergere il suo interessamento per Adele, col rischio di trascurare Nadia. Vittorio è messo alle strette da Anita.

Reduce dall'esame di abilitazione forense, Susanna riceverà una proposta del tutto inaspettata da Niko, di cosa si tratterà? Intanto Renato, sebbene distratto dal crescente interesse verso Adele, tenta di stemperare le recenti tensioni con Nadia. Dopo essersi sfogato con Leonardo, Filippo riuscirà a perdonare Serena?

Le tensioni tra Marina e Alberto aumentano. Arturo prende un' imprevedibile decisione che cambierà ogni cosa. Serena e Filippo hanno un duro confronto che mette in crisi la donna portandola a interrogarsi sul proprio comportamento. Dopo la proposta di Niko a Susanna, i due ragazzi devono decidere come comportarsi con il resto della famiglia.

Disperata per la scelta del padre, Marina chiede di nuovo l'aiuto in Fabrizio Rosato. Vittorio prova a convincere Patrizio ad occuparsi della gestione della trattoria della madre di Alex facendo affidamento sulle sue grandi doti persuasive. Patrizio, dopo aver valutato le difficoltà legate all'impresa, prende in considerazione la proposta di Vittorio di lavorare come chef alla trattoria.

Alex si sente sotto pressione a causa dalle molte responsabilità familiari, mentre Mia si appresta a fare un incontro decisivo e molto importante. In crisi con Aldo Leone, Beatrice fa a Niko una richiesta che lascia il ragazzo davvero sorpreso.

