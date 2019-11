Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 18 a venerdì 22 novembre 2019

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 4 a venerdì 8 novembre 2019 alle ore 20:45 su Rai 3.

Sconvolto dall'aggressione a Carla, Vittorio proverà a coinvolgere Alex mentre anche Mia, imprevedibilmente, verrà a sapere di quanto è accaduto. Franco e Angela scopriranno che il primo impatto di Bianca con la nuova maestra di scuola non è stato dei migliori e proveranno a vederci più chiaro.

Mentre Michele è molto colpito dal potenziale di Vittorio, il ragazzo sembra aver preso a cuore la causa di Carla. Riuscirà a perorare le sue ragioni con le figlie? Bianca continua ad avere problemi con la maestra Gagliardi, Giulia sembra sempre più presa dal suo Marcello. Colpita dalla sua vicinanza emotiva, Serena farà un'importante proposta a Filippo.

Carla è felice per essere riuscita a incontrare Mia, Alex rifiuta il bacio di Vittorio senza dargli spiegazioni, ma la sorellina potrebbe spronarla a smuovere la situazione. In ansia per Bianca, sotto pressione per via della nuova maestra, Angela decide di andare a parlare con la Gagliardi. Dopo aver esaminato dei documenti contabili dei cantieri, Roberto si precipita da Marina deciso ad affrontare Alberto.

Mentre Patrizio cerca di aiutare Diego a riprendere in mano la sua vita, per Aldo è arrivato il momento di tornare a casa. Le cose sembrano mettersi male per Alberto: per lui è arrivato il momento di rendere conto della sua gestione dei Cantieri. Costretto ad ammettere il tradimento con Anita, Vittorio cercherà di farsi perdonare da Alex.

Alberto prova a convincere Clara a concedersi a Cipriani, ma lei non ci sta. Fabrizio torna alla carica con Marina. Patrizio ha un’idea per dare una mano a Diego a rimettersi in gioco. Guido riceve una buona notizia da Mariella.

