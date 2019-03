Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 18 a venerdì 22 marzo 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 18 a venerdì 22 marzo 2019 alle ore 20:40 su Rai 3:

Mentre Manlio tiene braccata Giulia sul terrazzo, Franco e Jimmy, Renato e Raffaele chiamano la polizia. Niko e Susanna, ignari di ciò che sta succedendo, portano Adele in ospedale e attendono informazioni dai medici. I concitati momenti del sequestro hanno gettato nel panico tutto Palazzo Palladini. Si può ancora scongiurare la tragedia o è troppo tardi?

Intanto Cerruti non riesce a tollerare la complicità e l'armonia tra Mariella e Guido, e quindi cerca consigli su come agire. Franco è pronto ad affrontare l'operazione al midollo, ma si tratta di un intervento complicato, quindi la sua riuscita non è garantita. Intanto Alice prega Marina di farsi inserire nella chat dei genitori della classe al posto di sua figlia Elena, ma Marina accetterà?

Continua il confronto tra Mariella e Cerruti sul padrino da scegliere per Lorenzo. Roberto dopo il delicato intervento sembra stare meglio e quindi decide di rientrare a Napoli. Purtroppo, un evento imprevisto, costringe lui e Marina a cambiare piano. Guido e Mariella fanno una bella passeggiata nel parco approfittando del bel tempo, con loro c’è anche Lorenzo. Il momento di serenità viene però interrotto dall'incontro con il Cerruti Senior, padre di Salvatore.

Diego è impegnato nella pianificazione del suo viaggio negli Stati Uniti insieme a Beatrice, mentre Raffaele rimane sconvolto quando si imbatte per una seconda volta nella fidanzata del figlio, in compagnia di un altro uomo molto più adulto di lei. Più tardi, mentre Alberto gode per la rivincita che è riuscito a prendersi sul Ferri, Marina cercà complicità con Roberto.