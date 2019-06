Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019 alle ore 20:45 su Rai 3.

Mentre è ostaggio di Mimmo, Michele comprende la fragilità del ragazzo e cerca di convincerlo a costituirsi. Marina scopre di non avere più il consenso degli operai e di non riuscire più a gestirli. Assunta inizia a sentire la solitudine, mentre Guido e Vittorio sono riusciti a risolvere i loro problemi. Diego ormai sembra essere certo che Beatrice abbia una relazione, effettivamente farà una sconcertante scoperta.

Michele, testimone del crollo di Mimmo, è pronto a dare una mano al ragazzo. Per Marina è invece il momento di accettare l'inesorabile trascorrere del tempo. Certo che Eugenio e Beatrice abbiano una relazione, Diego cerca di coglierli in flagrante; le cose, però, non sono esattamente come appaiono! La decisione di Michele di aiutare Mimmo viene disapprovata da Otello e Silvia.

Andrea e Arianna sono pronti a fare un passo importante. Diego non accetta la fine della sua storia con Beatrice e cerca di riconquistarla. Serena riceve una visita inaspettata che la porterà a cambiare giudizio sulle colleghe orientali. Alex scopre cosa si cela dietro a quel clima freddo e distaccato e ostilità che ha notato nei suoi confronti.

Roberto sta per dare il benvenuto a Leonardo, che vuole riportare a Napoli la barca di Tommaso. Per Roberto, Filippo e Serena è giunto il momento di dare l’ultimo saluto a Tommaso. Leonardo è quello che ha raccontato o nasconde qualcosa? Niko spinge Beatrice a parlare con lui dei suoi problemi di cuore e le dice di stare attenta. Mentre Alex sembra sempre più la “fidanzata” di Vittorio, il Del Bue viene ammaliato da Anita.