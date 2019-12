Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap napoletana per la terza settimana del mese di dicembre.

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 20:45 su Rai 3.

Tutta la famiglia Giordano, arrivano anche Viola, Eugenio e Antonio, si dimostra sempre più unita, ma il comportamento di Diego, che rinuncia al patteggiamento, rischia di indisporre il giudice e il pm. Nel frattempo Aldo decide di mettere in campo tutte le risorse del suo studio per contrastarlo ma un imprevisto Franco e Alberto vivono un momento di alta tensione, Giulia continua a mostrarsi critica sul modo in cui Angela sta spingendo Clara a denunciare Alberto alla polizia. Riuscirà Serena a dissuadere Otello dal prendere una camera nel suo B&b?

Nel tentativo di inchiodare Alberto alle sue responsabilità, Angela prenderà un'iniziativa che potrebbe spingere Clara ad uscire dal suo silenzio. Riuscirà nel suo intento? Si avvicina la data dell'udienza di Diego, e Raffaele intuisce che Patrizio gli nasconde qualcosa. Il ragazzo terrà fede al suo patto con Diego o rivelerà al padre la verità?

Mentre Clara, nonostante le rassicurazioni di Angela, sembra accusare il peso delle sue scelte, Alberto comincerà a mettere in atto una strategia per arginare i danni. Finalmente Diego saprà qual è il suo destino e, con il supporto dei familiari, sarà pronto a ricominciare la sua vita. Proprio quando Michele e Silvia penseranno di aver risolto il problema Otello, la situazione potrebbe drammaticamente precipitare.

La denuncia di Clara contro Alberto da il via ad un conflitto che porta alla luce vecchi rancori. Pronto ad accettare una nuova sfida, Andrea tenta di coinvolgere Arianna, ma la donna ha paura che il loro progetto di vita venga compromesso da questa scelta.

Filippo e Serena faticano a sopportare l'invadente presenza di Otello al b&b, che rischia di compromettere vecchie amicizie. Pressata da Alberto, Clara entra in crisi. Serena e Filippo, insieme a Silvia e Michele, decidono di affrontare Otello. La decisione di Arianna di non partire mette Andrea di fronte a una scelta.

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45