Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019

Le anticipazioni della soap napoletana per la terza settimana del mese di luglio.

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019 alle ore 20:45 su Rai 3.

Patrizio rientra a sorpresa, informando di aver terminato lo stage. Beatrice comunica ufficialmente allo studio di aver ricevuto un’offerta di lavoro che vuole accettare. Diego è sempre più triste e comincia ad isolarsi. Marina prova ad entrare in confidenza con l’uomo misterioso. Patrizio vive con fastidio la latitanza del fratello, mentre Beatrice prende un’importante decisione.

Per Filippo e Serena, impegnati nel progetto imprenditoriale insieme a Ferri, i problemi sembrano non terminare mai. Marina scopre che Arturo ha un cancro e non vuole ricorrere a cure mediche. Patrizio riflette sulla proposta di Filippo e Serena di lavorare come chef a bordo dello yacht per la loro società di chartering.

Giulia fa visita a Denis, ma si imbatte in una spiacevole sorpresa che la porterà a rivedere i suoi progetti. Filippo e Serena riescono a convincere Patrizio a dovranno però comunicarlo a Roberto Ferri…

Comincia ufficialmente la nuova avventura imprenditoriale di Roberto, Filippo e Serena. Patrizio è ormai lanciato verso il suo nuovo lavoro, nel frattempo Raffaele è in pena per Diego che continua a non dare sue notizie. Rientrata da Berlino con Vittorio, Alex riceve una telefonata inaspettata…

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45