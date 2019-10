Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap napoletana per la terza settimana di ottobre.

Scopriamo insieme cosa rivelano le trame delle anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre 2019 alle ore 20:45 su Rai 3.

Dopo lo scontro con Aldo Leone, Diego si sfoga con Raffaele. Momentaneamente a Napoli, Alice cerca di passare del tempo col padre che, però, appare molto distratto da un'importante notizia. Vittorio deve affrontare l'invadenza di Assunta e le difficoltà a concentrarsi sul lavoro.

Nonostante Beatrice cerchi di tenere lontano Diego dalla sua vita, lui sembra sempre più sopraffatto dalla sua possessività. Aldo intanto comunica alla Lucenti una decisione che potrebbe cambiare il loro futuro, ma le cose prenderanno una piega drammatica e inaspettata. Andrea e Arianna ottengono l'idoneità all'adozione, ma qualcuno non sembra molto entusiasta della notizia.

Mentre Aldo è in ospedale in condizioni critiche, Delia si precipita in clinica dove riceve l'aiuto di Eugenio. Raffaele non riesce a contattare Diego. Alice sente di non far parte della vita del padre e a pagarne le conseguenze è la povera Mia. Salvatore è felice per via di un romantico pranzo con il dottor Sarti, ma la situazione potrebbe prendere una piega sbagliata…

Beatrice, in ospedale, si trova a subire una grave mortificazione. Raffaele affronta Diego deciso a chiarire alcuni scottanti dubbi. Andrea capisce di aver sbagliato con Alice escludendola dal suo percorso di adozione e adesso sente di dover trovare una soluzione. L'insicurezza di Cerruti lo porta a perdere l’occasione di vivere un nuovo amore.

Raffaele è sempre più preoccupato per il figlio Diego, che sembra non credere più in se stesso. Marina parla con Andrea, invitandolo a mentenere gli impegni con Alice. Anita cerca di risollevare il morale di Vittorio, che con il suo atteggiamento sotto tono rischia di compromettere la sua posizione in radio...

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45