Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 11 a venerdì 15 novembre 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le trame delle anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 4 a venerdì 8 novembre 2019 alle ore 20:45 su Rai 3.

Mentre Raffaele è sempre più demoralizzato, Aldo prende atto della fine del proprio matrimonio e lo comunica a Delia, inconsapevole delle ripercussioni che la sua decisione potrebbe avere. Bice sembra decisa a smascherare Cinzia, chi vincerà questo imprevedibile scontro tra Titane? Alle prese con i compiti di Bianca, Franco potrebbe scoprire che la quarta elementare non è un gioco da "bambini".

Mentre cresce la preoccupazione di Raffaele per Diego, Aldo sta per scoprire una scioccante verità. La nuova insegnante di Bianca sembra preoccupare un po' Angela. Giulia, intanto, è sempre più presa da Marcello. Decisa ad incastrare Cinzia, Bice porta avanti il suo piano: come andrà a finire?

Mentre Raffaele riceverà una sorpresa gradita, Aldo, prenderà una decisione inaspettata rispetto alla propria vita privata. L'imminente compleanno di Fabrizio rivelerà a Marina alcune persistenti remore del compagno, come reagirà la donna? Davanti alle minacce di Bice, Cinzia lascerà davvero la casa di Guido?

Complice il buon esito della compravendita dell'appartamento dove Serena aprirà il bed&breakfast, tra lei e Filippo potrebbe esserci un riavvicinamento. Mentre Beatrice è costretta ad allontanarsi da Aldo, Niko porta una bella notizia a Raffaele. Il dissidio tra Marina e Fabrizio a proposito dello zio potrebbe mettere fine alla loro storia d'amore?

Un incontro non gradito al Vulcano mette Carla in una situazione scomoda, estremamente difficile e lei al momento sembra incapace di trovare una via d’uscita. Diego, uscito di prigione, torna a Palazzo Palladini accolto dall'affetto dei suoi cari, ma dovrà affrontare i giudizi spietati e implacabili del web. Tra Filippo e sua moglie sembra essere finalmente tornato il sereno.

