Un Posto al Sole Anticipazioni: da Lunedì 11 a venerdì 15 marzo 2019

Raffaele, molto vicino ormai a Diego, scopre che Beatrice è una ragazza sveglia che riserva delle inaspettate sorprese. Andrea e Arianna riflettono sul da farsi per quanto riguarda l’adozione. Silvia si preoccupa per Alex: quest’ultima incontra di nuovo Vittorio, in una situazione diversa dalle precedenti.

Dopo essersi confidato con Renato, Raffaele non sa che senso dare a ciò che ha visto di Beatrice, ma Diego senza accorgersene gli conferma che la ragazza ha raccontato una bugia riguardo a dove si trovava quella mattina. Alex e Vittorio hanno un faccia a faccia, che potrebbe mettere in crisi il loro legame.

Tornati a vivere insieme, Adele e Manlio, sembrano sereni, ma in realtà si tratterà si un equilibrio molto precario. Adele scegli di rispettare un impegno di lavoro a scapito di un viaggio con il marito, ma non mancheranno conseguenze. Raffaele guarda ancora con sospetto Beatrice e i suoi dubbi potrebbero rivelarsi fondati. Mariella spedisce a Guido una foto di Lorenzo, facendo ingelosire Cerruti.

Manlio, furioso, picchia a morte Adele e un’altra persona rischia grosso. Filippo si prepara ad incontrare Serena, i due discuteranno della causa per l’eredità di Gigi Del Colle. Guido è contrariato dall'atteggiamento di Salvatore. Niko e Susanna sono vicine ad Adele, mentre Giulia è nelle mani di Manlio. Franco, nonostante i dolori, cerca di soccorrere la donna, nel frattempo Niko e Susanna riescono a calmare Picardi. Marina affronta, agguerrita, il professore di italiano di Alice. Serena ha verificato l'onestà delle parole di Flora e ora non sa come comportarsi.