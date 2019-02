Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 11 a venerdì 15 febbraio 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 11 a venerdì 15 febbraio 2019 alle ore 20:40 su Rai 3:

Elena continua ad allontanarsi da Valerio, ma lui tenta di riavvicinarla ricordandole dei sentimenti che li legano e sorprendendola con una proposta davvero inaspettata. Prisco è uscito di prigione e ora il suo unico obiettivo è di vendicarsi di Franco.

Valerio sembra sempre più convinto della sua scelta ma c'è qualcuno che trama nell'ombra pronto a minare la sua felicità, Alberto. Intanto Prisco inizia a ordire il suo piano di vendetta contro Franco Boschi. Nonostante i consigli di Anita, Alex non riesce a conquistare Vittorio.

Mentre Susanna si sta impegnando duramente per passare l'ultimo esame per l'abilitazione da avvocato, Adele prende finalmente una decisione rimandata ormai per troppo tempo. Alberto tenta di rovinare il rapporto tra Elena e Valerio. Le speranze di Alex si riaccendono quando Vittorio la invita a cena per San Valentino.

Adele ripercorre la sua terribile storia di abusi subiti dal marito Manlio. Valerio vuole parlare con Simona prima di raggiungere Elena a cena per San Valentino. Alex è entusiasta dell'invito di Vittorio, ma la serata non si rivelerà come se l'aspettava.

Adele cerca di tenersi lontana da Manlio mentre Susanna non riesce a capacitarsi del fatto che il padre sia un uomo così violento. Intanto Roberto sta per andare sotto i ferri per l'intervento di bypass. Alex è ancora sconvolta dallo sventurato San Valentino.