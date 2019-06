Un Posto al Sole Anticipazioni: da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2019 alle ore 20:45 su Rai 3.

Mariella ha raccontato finalmente la verità a Guido costringendolo ad affrontare la paternità. La visita inattesa dell’assistente sociale fa sorgere in Andrea e Arianna il timore che ci possano essere problemi con un’eventuale adozione.

Raffaele è ormai certo che i figli stiano affrontando i loro problemi, ma uno dei due li mette nuovamente in agitazione. Sconvolto dalla notizia che Lollo è suo figlio, Guido si trova faccia a faccia con se stesso e con Vittorio, al quale non sa cosa raccontare.

Assolutamente sereni nonostante la bocciatura, Maurizio e Mimmo decidono di "svagarsi" con un nuovo colpo. I due tentano infatti una nuova rapina al Caffè Vulcano, ignari che stavolta Arianna sia ben armata. Distrutto dalla fine della relazione con Beatrice, Diego scopre che la sua ex ha una nuova storia.

La rapina al Vulcano lascia traumatizzati proprietari e clienti del bar. Ferri viene a sapere che Alberto gioca sporco, la sua concorrenza sleale, mette a rischio il suo progetto di chartering. Guido ha un chiarimento con Cerruti ed è pronto a iniziare una nuova vita con Mariella e Lorenzo.

Michele è pronto a parlare con Scaglione. Serena comprende che è giunto il momento di prendere un'importante decisione per il futuro. Alex riflette sulla eventualità di rinunciare al suo trasferimento in terrazza, ma Vittorio non condivide.