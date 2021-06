Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara e Patrizio, il sogno si avvera?

Anticipazioni TV

La Curcio è pronta a sorprenderci!

Alla sua prima apparizione, era un personaggio sicuramente marginale, ma, puntata dopo puntata, Clara è divenuta una delle protagoniste di Un Posto al Sole. Ora, dovremmo essere pronti a dimenticare chi fosse in precedenza, perché presto potremmo assistere ad un importante momento di crescita che la riguarda!

Un Posto al Sole: Importanti novità per Clara!

Dalla lunga relazione amorosa tra Clara Curcio ed Alberto Palladini è nato il piccolo Federico. Il lieto evento ha fatto sperare i fan della coppia in un "...e vissero per sempre felici e contenti", ed invece i due, anche e soprattutto a causa delle costanti interferenze da parte di Barbara Filangieri, alla fine, hanno deciso di andare ognuno per la propria strada, chiaramente divisi. La ragazza, dopotutto, sin dal primo giorno in cui è entrata a far parte della soap di Rai 3, ossia quando era un personaggio secondario, la cameriera dei Viscardi, non si è distinta per avere una forte personalità, né tantomeno per avere fortuna con gli uomini. A quanto pare, però, il destino di Clara potrebbe cambiare una volta per tutte.

La svolta nella vita professionale e sentimentale di Clara, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Giulia, ad esempio, sta cercando di dare qualche consiglio alla giovane, per spronarla a stravolgere la sua vita, che, così com'è, non l'appaga. Il suggerimento principale è quello di dedicare le energie ed il tempo a disposizione a gettare le basi di una costruzione che possa risultare, nel corso del tempo, resistente. La Curcio decide di stare a sentire l'amica, tanto che si mette sui libri: vuole affermarsi sul piano professionale e personale. In più, la neomamma comincia ad interessarsi ad un'altra tipologia di uomini: d'un tratto, scopre di sentirsi attratta da Patrizio Giordano, un ragazzo decisamente agli antipodi rispetto ad Alberto. Tuttavia, questa nascente love story rischia di perire ancor prima di venire al mondo: in molti non accettano la loro vicinanza, a partire dai genitori di lui, Raffaele e la moglie, fino ad arrivare al padre del figlio di lei, il Palladini. Nonostante ciò, i due sembrano piuttosto determinati a dare avvio ad una frequentazione in piena regola... ma saranno in grado di resistere alle numerose intromissioni?

Un Posto al Sole va in onda su Rai 3 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.45.