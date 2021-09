Un Posto al Sole Anticipazioni: Chi è Giampiero Mancini, Mauro, l’uomo sospettato dell’aggressione a Susanna

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più su questo misterioso infermiere, e sull'attore che lo interpreta...

Ecco chi è l'uomo di cui si è innamorata Adele, lo stesso di cui lei ora sospetta, ed ecco chi è l'attore che veste i suoi panni!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Adele sospetta di Mauro

Susanna è stata aggredita, ed ora la sua vita è appesa ad un filo. Il principale indiziato, al momento, è Renato. Pian piano, però, nella madre della vittima, Adele, comincia ad insinuarsi il dubbio che, invece, l'aggressore sia l'uomo con il quale ha intrapreso una relazione amorosa, ossia Mauro Buonocore. Infatti, la donna è perfettamente consapevole del fatto che tra quest'ultimo e la figlia non sia mai corso buon sangue...

Gli sguardi inquietanti di Mauro, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Tutti gli occhi sono puntati sull'infermiere. Spesso, non a caso, le inquadrature si soffermano sugli sguardi inquietanti di Mauro, il quale non sembra affatto tranquillo. Che cosa si cela dietro quelle occhiate ambigue della nuova fiamma della Picardi? D'altra parte, mentre quest'ultima non riesce a nascondere il suo coinvolgimento emotivo, dell'uomo non si può di certo dire lo stesso. Insomma, che Adele si stia innamorando del Buonocore è indubbio, così come è indubbio che, invece, lui non si stia davvero innamorando di lei, dato che, quando è in sua compagnia, appare sempre piuttosto distratto e disinteressato...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mauro ha davvero aggredito Susanna?

Intanto, i medici continuano a tenere Susanna in coma, e gli inquirenti continuano ad indagare. Franco, nonostante inizialmente preferisca far sì che la Polizia svolga il proprio lavoro, decide ben presto d'intervenire: non riuscendo ad accettare di vedere Renato in cima alla lista dei sospettati, si allea con Niko. I due seguono un'altra pista... e la loro attenzione ricade proprio su Mauro. Così, Franco e Niko rivelano ad Adele che cosa hanno scoperto sull'infermiere, e lei resta a bocca aperta. La donna, però, non sa che cosa fare: dovrà svelare o meno ai due che la figlia ed il Buonocore non andavano per niente d'accordo?

Ecco chi è Giampiero Mancini, Mauro Buonocore in Un Posto al Sole

L'attore che interpreta Mauro Buonocore è Giampiero Mancini. Nato a Pescara, in Abruzzo, sotto il segno dei Gemelli, il 30 maggio del 1972, ha quindi 49 anni. Giampiero è un attore, un regista teatrale ed un actor coach italiano (uno dei suoi allievi, ad esempio, è il tenore Andrea Bocelli). Spesso si è cimentato e si cimenta in monologhi, spettacoli musicali, teatro di prosa e di canzone; tuttavia, è anche un attore di fiction, serie TV e film, per la televisione e per il cinema. Nella filmografia del Mancini, ad esempio, annoveriamo: E io non pago - L'Italia dei furbetti di Alessandro Capone (2012), Torno indietro e cambio la mia vita di Carlo Vanzina (2015) e Ti presento Sofia di Guido Chiesa (2018). Nel 2003 ha fondato nella sua Pescara il laboratorio di formazione attoriale S.M.O. LAB, dove lui è il direttore artistico ed insegnante. Nel 2004, invece, Giampiero è stato premiato al Festival teatro canzone Giorgio Gaber come artista del teatro canzone con lo spettacolo Maree, e nel 2016 al Festival Testaccio Comic Off come miglior attore, nella sezione monologhi maschili, per lo spettacolo Il Grigio.

