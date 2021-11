Un Posto al Sole Anticipazioni: Chi è Andrea Pacelli, il pericoloso Mattia della Soap

Anticipazioni TV

Scopriamo qualcosa in più su questo folle e spietato rider, e sull'attore che lo interpreta...

Ecco chi è il ragazzo che ha aggredito ferocemente Susanna, ed ecco chi è l'attore che veste i suoi panni!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mattia ha assalito Susanna

Mattia Savelli è un personaggio che abbiamo visto per la prima volta quest'anno in Un Posto al Sole, e stiamo ancora imparando a conoscerlo. Il giovane rider, sempre in sella al motorino per le consegne, pareva essere un testimone-chiave nella brutta vicenda dell'aggressione subita da Susana. In realtà, ormai è noto, il folle e spietato assalitore è proprio lui!

Mattia ha puntato una nuova vittima, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Timido ed impacciato, sempre nascosto dietro ai suoi ricci, Mattia non sembrava poter essere capace di far del mal ad una mosca, ed invece... il ragazzo ha una doppia personalità, il che lo rende imprevedibile, ma soprattutto pericoloso! Dopo aver mandato in coma la Picardi, ora Savelli è pronto ad agire di nuovo, desideroso di continuare a dare sfogo ai suoi impulsi violenti: ha puntato Rossella, la quale è nei guai fino al collo!

Ecco chi è Andrea Pacelli, Mattia Savelli in Un Posto al Sole

Andrea Pacelli nasce a Napoli, in Campania, nel 1995; ha quindi 26 anni. Oltre ad essere un attore, è anche un ballerino - il quale si cimenta in diversi stili, dalla danza moderna al tiptap -, ed un cantante. Andrea, però, è persino un grande appassionato di sport: tra gli altri, pratica il tennis, le arti marziali ed il baseball. Gli piace inoltre la giocoleria, dipingere e guidare il motorino... ed è proprio in sella ad un motorino che lo abbiamo visto perlopiù in Un Posto al Sole, dove appunto interpreta il rider Mattia Savelli. Pacelli ha frequentato più scuole di recitazione e più workshop. Ha recitato per il teatro, per la TV e per il cinema. Per citare una serie televisiva a cui ha lavorato, Sirene, mentre per citare un film, Gli anni più belli di Gabriele Muccino. Andrea ha esordito nei panni del protagonista in Strade da amare, dei Fratelli Borruto, ed il ruolo gli è valso due premi: Italian Movie Award - Vitruviano di Leonardo da Vinci, Venezia e Social World Film Festival.

